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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

وفر 150 ألف جنيه.. أصغر سيارة رياضية موديل 2024 بالسوق المصري

جيلي GX3 PRO موديل
جيلي GX3 PRO موديل 2024

تعد سيارة جيلي GX3 PRO، هي أصغر نسخة تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية بالسوق المصري، حيث تنتلك تصميم يجمع بين اطلالة الكروس أوفر والـ SUV، مع حجم صغير وبإطلالة عصرية، إلى جانب العديد من التجهيزات التي يقدمها الصانع الصيني.

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جيلي GX3 PRO موديل 2024 

وزودت السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 بعدد من التجهيزات منها شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، نوافذ كهربائية، وكذلك للمرايات الجانبية، بصمة، تشغيل وايقاف المحرك عبر زر التحكم، وعجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من الأوامر، حساسات ركن بالناحية الخلفية، كاميرا.

جيلي GX3 PRO موديل 2024 

وتأتي جيلي GX3 PRO موديل 2024 بمكيف هواء، فتحة سقف كهربائية، جنوط، قفل مركزي للأبواب، مثبت سرعة، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مدخل AUX وUSB، ريموت تحكم، وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ونظام ESP.

جيلي GX3 PRO موديل 2024 

تستمد السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 103 حصان و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك CVT دفع أمامي.

جيلي GX3 PRO موديل 2024 

جيلي GX3 PRO موديل 2024 بأرخص سعر 

 

تباع السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 999.900 جنيه، بينما ظهرت للبيع على الانترنت وبحالة الزيرو، عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات بسعر يبلغ 850 ألف جنيه، أي بفارق يقدر بـ 150 ألف جنيه.

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