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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

نيسان صني تتصدر مبيعات السيارات في مصر.. وهذا سعرها الرسمي

نيسان صني 2024
نيسان صني 2024

تصدرت السيارة الشهيرة نيسان صني التي تنتمي إلى عائلة السيدان، قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في السوق المصري، حيث تمكنت هذه النسخة  من بيع 1093 سيارة، خلال شهر فبراير الماضي من العام الجاري 2024، بحسب ما كشفت عنه تقارير مجلس معلومات سوق السيارات "الأميك".

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وتقدم السيارة في مصر عبر 4 فئات من التجهيزات، الأولى ذات ناقل سرعات يدوي، أما الفئات الأخرى تعتمد على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وزودت السيارة فنيًا بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 CC، بقوة 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران.

نيسان صني 2024

وتضم السيارة نيسان صني موديل 2024 مكيف هواء، زجاج كهربائي لجميع النوافذ، مرايات جانبية كهربائية، نظام صوتي ترفيهي، مدخل AUX، بالاضافة إلى تجهيزات اخرى تتضمن زر تشغيل وايقاف المحرك، شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

نيسان صني 2024

وتحتوي السيارة نيسان صني 2024 على تجهيزات اضافية منها، زر تشغيل وايقاف المحرك، إمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، جنوط رياضية، حساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة عملية الاصطفاف، سبويرل خلفي مزود بإشارة توقف.

نيسان صني 2024

ودعمت السيارة نيسان صني 2024 بعدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع أبعاد خارجية بلغت 4425 مم للطول الكلي، و1659 مم للعرض، وبارتفاع إجمالي يقدر بـ 1500 مم.

نيسان صني 2024

أسعار نيسان صني 2024 الرسمية في مصر 

 

الفئة الأولى 2024 بسعر 695,400 جنيه.

الفئة الثانية 2024 بسعر 726,500 جنيه.

الفئة الثالثة 2024 بسعر 747,000 جنيه.

الفئة الرابعة 2024 بسعر 761,000 جنيه.

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