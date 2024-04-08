عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سعر نيسان جوك في مصر بعد طرح موديلات 2025 لأول مرة

نيسان جوك موديل 2025
نيسان جوك موديل 2025

تعود السيارة نيسان جوك رسميًا إلى السوق المصري من جديد، بعد فترة كبيرة من الغياب تجاوزت العام ونصف، وتعد هذه النسخة من أبرز سيارات الكروس اوفر الرياضية في مصر، والتي تأتي باطلالة خارجية عصرية، وباقة من التجهيزات باختلاف الفئات المطروحة.

سعر ومواصفات أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر.. صور

بعد التخفيضات الجديدة.. أرخص سيارة صينية موديل 2024

أرخص بـ 200 ألف جنيه .. اشتري PLUS MG RX5 بهذا السعر

تخفيض 180 ألف جنيه .. أرخص سيارة رياضية تقدمها MG في مصر

وتقدم السيارة نيسان جوك للمرة الأولى في مصر ضمن موديلات 2025، حيث يتم طرحها محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات، يتوافر منها حاليًا 3 فئات هم ACENTA وTENKA والفئة الثالثة TENKA PERSO، مع أسعار رسمية تبدأ من مليون و15 ألف جنيه.

نيسان جوك موديل 2025

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات السيارة نيسان جوك 2025 الفنية، بالاضافة إلى عرض أسعارها الرسمية في السوق المصري

نيسان جوك موديل 2025

القدرات الفنية للسيارة نيسان جوك موديل 2025

 

  • تنطلق سيارة نيسان جوك موديل 2025 من نقطة السكون 0 وصولاً إلى 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 10.4 ثانية.
  • تعتمد السيارة على محرك 1000 سي سي "تيربو".
  • القوة الإجمالية للمحرك تبلغ 115 حصان.
  • العزم الأقصى للدوران 200 نيوتن متر.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار " مزدوج القابض".
  • السرعة القصوى 180 كيلومتر في الساعة.
نيسان جوك موديل 2025

أسعار السيارة نيسان جوك موديل 2025 في مصر 

 

الفئة ACENTA موديل 2025 بسعر مليون و15 ألف جنيه.

الفئة TENKA موديل 2025 بسعر مليون و115 ألف جنيه.

الفئة TENKA PERSO موديل 2025 بسعر مليون و165 ألف جنيه.

نيسان جوك موديل 2025
نيسان جوك نيسان جوك أسعار السيارة نيسان جوك نيسان جوك موديل 2025 أسعار نيسان جوك أسعار نيسان جوك موديل 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر 2024

الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. دار الإفتاء تحدد موعد العيد

العيد بكرة ؟| ميلاد هلال شوال اليوم.. مفاجأة بالسعودية ومصر تحسمها فلكيًا

ضبطوه مع أختهم في نهار رمضان.. رموا عشيق شقيقتهم من الدور الثامن ببشتيل

موعد عيد الفطر 2024 فلكيا وشرعيا.. دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد

بعد السعودية .. الأربعاء أول أيام العيد في اليمن ولبنان وتركيا وأستراليا

نتنياهو يعلن تحديد موعد اجتياح رفح.. وشرط واحد لإيقاف العملية

موضوعات متعلقة

أغلى سيارة تقدمها ستروين في مصر .. كم يبلغ سعرها بعد التخفيض ؟

أسعار شيري تيجو 7 الرسمية في مصر .. اعرف بكام

جيتور داشينج "كسر زيرو" 2024 بأرخص سعر في مصر

سيارة هاتشباك "أوتوماتيك" 2017 .. بأفضل سعر للمستعمل

أقل من سعرها الرسمي.. اركب ميتسوبيشي اكسباندر 2024 العائلية

سعر أرخص سيارة "زيرو" مقدمة من بيستون بالسوق المصري.. صور

أخبار السيارات| أرخص أوتوماتيك في مصر.. اركب شيفروليه اوبترا 2022 "فبريكا" بهذا السعر.. ونيسان صني تتصدر المبيعات بمصر

سعر ومواصفات أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر.. صور

ترشيحاتنا

عن ليلة الدخلة.. حوار بمسلسل رمضان أحال فنانين مصريين للنيابة

أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز هي الحب الحقيقي.. واتأثرت نفسيا بسبب الانفصال

مبيعات آيفون في الصين تواصل الانخفاض لهذا السبب

الطلاق قضاء وقدر.. أحمد العوضي: حبي لياسمين عبد العزيز لم ينته

دعاء ختم القرآن مكتوب ومستجاب .. أحسن وداع شهر الصيام

المداح الحلقة الأخيرة.. مفاجأة صادمة لحمادة هلال وفتحى عبد الوهاب يقلب الموازين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كتف واحد .. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة جريئة

مسلسل جودر الحلقة 14.. تارا عماد تحاول السيطرة على ياسر جلال من خلال السحر

انتبه في عيد الفطر.. هؤلاء الممنوعون من تناول الرنجة

حافية القدمين.. ريم سامي تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة

فيديو

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

مشاهد لأول مرة من كواليس تصوير رامز جاب من الآخر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ