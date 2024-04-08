سعر نيسان جوك في مصر بعد طرح موديلات 2025 لأول مرة

تعود السيارة نيسان جوك رسميًا إلى السوق المصري من جديد، بعد فترة كبيرة من الغياب تجاوزت العام ونصف، وتعد هذه النسخة من أبرز سيارات الكروس اوفر الرياضية في مصر، والتي تأتي باطلالة خارجية عصرية، وباقة من التجهيزات باختلاف الفئات المطروحة.

وتقدم السيارة نيسان جوك للمرة الأولى في مصر ضمن موديلات 2025، حيث يتم طرحها محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات، يتوافر منها حاليًا 3 فئات هم ACENTA وTENKA والفئة الثالثة TENKA PERSO، مع أسعار رسمية تبدأ من مليون و15 ألف جنيه.

نيسان جوك موديل 2025

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات السيارة نيسان جوك 2025 الفنية، بالاضافة إلى عرض أسعارها الرسمية في السوق المصري

نيسان جوك موديل 2025

القدرات الفنية للسيارة نيسان جوك موديل 2025

تنطلق سيارة نيسان جوك موديل 2025 من نقطة السكون 0 وصولاً إلى 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 10.4 ثانية.

تعتمد السيارة على محرك 1000 سي سي "تيربو".

القوة الإجمالية للمحرك تبلغ 115 حصان.

العزم الأقصى للدوران 200 نيوتن متر.

ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار " مزدوج القابض".

السرعة القصوى 180 كيلومتر في الساعة.

نيسان جوك موديل 2025

أسعار السيارة نيسان جوك موديل 2025 في مصر

الفئة ACENTA موديل 2025 بسعر مليون و15 ألف جنيه.

الفئة TENKA موديل 2025 بسعر مليون و115 ألف جنيه.

الفئة TENKA PERSO موديل 2025 بسعر مليون و165 ألف جنيه.