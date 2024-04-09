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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بأرخص سعر.. شيري تيجو 8 العائلية موديل 2024

شيري تيجو 8 موديل
شيري تيجو 8 موديل 2024

تقدم شركة شيري عملاق تصنيع السيارات الصينية، عددا كبيرا من طرازاتها بالسوق المصري، ومنها النسخة تيجو 8 موديل 2024، حيث تعد من أبرز الإصدارات المقدمة محليًا، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية ذات الطابع العائلي.

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ويمكن شراء السيارة تيجو 8 موديل 2024 بأرخص سعر للفئة الأولى ذات 5 مقاعد، حيث يبلغ سعرها الرسمي نحو مليون و335 ألف جنيه، بينما يصل السعر الرسمي للفئة الأولى نسخة الـ 7 مقاعد إلى مليون 410 آلاف جنيه.

شيري تيجو 8 موديل 2024 

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أسعار سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 الرسمية في مصر، إضافة إلى عرض أبرز المواصفات الفنية والتجهيزات

 

تأتي سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 بعدد من التجهيزات منها، مرايا كهربائية ضم، زر تشغيل وايقاف المحرك، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، جنوط رياضية، انذار مانع للسرقة، حساسات ركن خلفية، مثبت سرعة، بصمة، مقاعد ذات تحكم كهربائي.

شيري تيجو 8 موديل 2024 

تضم شيري تيجو 8 موديل 2024 عجلة قيادة متعددة الوظائف، فتحة سقف بانوراما، بلوتوث، نظام ترفيهي صوتي، زجاج خلفي مظلل، كاميرا، وسائد هوائية، أنظمة فرامل متطورة لدعم قائد المركبة، إضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات 1500 CC تيربو، بقوة 145 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار DSG.

شيري تيجو 8 موديل 2024 

أسعار شيري تيجو 8 موديل 2024 الرسمية بالسوق المصري 

 

أول فئة 5 مقاعد شيري تيجو 8 موديل 2024 بسعر 1,335,000 جنيه.

ثاني فئة 5 مقاعد شيري تيجو 8 موديل 2024 بسعر 1,410,000 جنيه.

أول فئة 7 مقاعد شيري تيجو 8 موديل 2024 بسعر 1,385,000 جنيه.

ثاني فئة 7 مقاعد شيري تيجو 8 موديل 2024 بسعر 1,460,000 جنيه.

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