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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بأرخص سعر .. اركب MG 5 موديل 2023 "كسر زيرو"

السيارة MG 5
السيارة MG 5

ظهرت السيارة MG 5 موديل 2023 للبيع على الانترنت تحت حالة "كسر الزيرو"، بعد أن قطعت مسافة إجمالية لا تتخطى الـ 500 كيلومتر، مع احتفاظها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، إضافة إلى انتمائها للفئة COMFORT.

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تنتمي السيارة MG 5 إلى فئة السيدان، حيث تقدم بأبعاد خارجية تقدر بـ 1818 مم للعرض الكلي، وبنسبة طول بلغت 4601 مم، و1489 مم للارتفاع الكلي، و168 مم للخلوص الارضي، وطول لقاعدة العجلات يقدر بـ 2680 مم، ومساحة تخزين خلفية تقدر بـ 512 لتر.

السيارة MG 5

وتحتوي السيارة MG 5 على جنوط، ومكيف هواء، واضاءة LED، مرايات جانبية كهربائية، انذار، ريموت للتحكم، نظام صوتي ترفيهي، شاشة ملونة تعمل باللمس، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، عجلة قيادة متعددة الوسائط، قفل مركزي، وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل.

السيارة MG 5

وتستمد MG 5 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 120 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وزمن للتسارع يقدر بـ 12.5 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة.

السيارة MG 5

سعر السيارة MG 5 في السوق المصري 

ويتراوح السعر الرسمي للسيارة MG 5 موديل موديل 2024 بين 830 ألف و900 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر النسخة صاحبة هذا الموضوع، والتي ظهرت للبيع عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات بسعر 800 ألف جنيه. 

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