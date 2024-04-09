أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2024 الرسمية في مصر .. صور

تنتمي سيارة تويوتا فورتشنر إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام ضمن طرازات الـ SUV، والتي يتم طرحها محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات هم SMART وELEGANCE والفئة SPORT، ضمن موديلات 2024.

وتأتي الفئة الأولى من السيارة بمحرك 2700 سي سي 4 سلندر، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 163 حصان و245 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، مع تقنية الدفع الخلفي للعجلات.

تويوتا فورتشنر موديل 2024

وتعتمد الفئات الاخرى ELEGANCE والأعلى تجهيزًا SPORT على محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 4000 سي سي، يضخ قوة إجمالية قدرها 234 حصان وعزم اقصى للدوران يبلغ 376 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء ايضا، مع قدرات الدفع الكلي.

تويوتا فورتشنر موديل 2024

وزودت سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 بعدد من التجهيزات منها، جنوط رياضية، بصمة خارجية، زر تشغيل وايقاف المحرك، مثبت سرعة، حساسات ركن، كاميرا، مقاعد ذات تحكم كهربائي، وللمرايات الجانبية ايضا، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي.

وتحتوي تويوتا فورتشنر موديل 2024 على شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن، نظاك الثبات الالكتروني، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام مانع الانغلاق، نظام المساعدة على تجاوزر المرتفعات والمنحدرات، متابعة ضغط الاطارات.

أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الأولى تويوتا فورتشنر موديل 2024 بسعر 3,000,000 جنيه.

الفئة الثانية تويوتا فورتشنر موديل 2024 بسعر 3,300,000 جنيه.

الفئة الثالثة تويوتا فورتشنر موديل 2024 بسعر 3,500,000 جنيه.