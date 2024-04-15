أخبار السيارات| بأقل سعر في مصر أركب سيارة "أوتوماتيك" مستعملة.. أسعار نيسان صني 2024 خلال أبريل

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ظهرت احدى سيارات كيا سبورتاج 2023 للبيع على الانترنت تحت حالة كسر الزيرو، مع احتفاظها بحالة الفبريكا وضمن اصدارات الفئة HIGHLINE، وتعد هذه النسخة واحدة من اشهر السيارات الرياضية التي تقدمت في السوق المصري عن فئة الـ SUV.

ظهرت سيارة لادا جرانتا موديل 2020 للبيع على الانترنت تحت حالة المستعمل، بعد أنقطعت مسافة إجمالية قدرها 110 ألف كيلومتر، مع احتفاظها بحالة الفبريكا من الداخل، إلى جانب الهيكل الخارجي ايضا عدا بعض الاجزاء للتحديث.

ثبتت أسعار السيارة نيسان صني موديل 2024 داخل السوق المصري خلال شهر ابريل الجاري، حيث تبدأ بقيمة رسمية بلغت 695,400 جنيه للفئة الأولى، بينما وصل سعرها الرسمي إلى 761,000 جنيه، وذلك عن فئةSUPER SALOON عالية التجهيزات.

تعتبر السيارة سوزوكي ديزاير واحدة من السيارات الاقتصادية التي طرحت بالسوق المصري، وظهرت احدى اصدارات تلك النسخة للبيع على الانترنت بحالة المستعمل مع الاحتفاظ بمفهوم الفبريكا داخليًا وخارجيًا، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 35 ألف كيلومتر، وضمن موديلات 2023.

ظهرت سيارة ستروين C4 موديل 2024 للبيع على الانترنت عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، حيث تم تقديمها بحالة "كسر الزيرو" وبمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، بالاضافة إلى انتمائها للفئة SHINE عالية التجهيزات.