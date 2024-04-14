سيارة "أوتوماتيك" فبريكا موديل 2020 .. بأرخص سعر

ظهرت سيارة لادا جرانتا موديل 2020 للبيع على الانترنت تحت حالة المستعمل، بعد انقطعت مسافة إجمالية قدرها 110 ألف كيلومتر، مع احتفاظها بحالة الفبريكا من الداخل، إلى جانب الهيكل الخارجي أيضا عدا بعض الأجزاء للتحديث.

وتأتي السيارة لادا جرانتا موديل 2020 بناقل سرعات أوتوماتيك وهو من ابرز المميزات التي يبحث عنها الكثير، بالاضافة إلى تمتعها ببعض التجهيزات الاخرى مثل مرايات جانبية كهربائية التحكم مدعومة بإشارات ضوئية، مكيف هواء، زجاج كهربائي، قفل مركزي، ريموت تحكم.

لادا جرانتا موديل 2020

تحتوي السيارة لادا جرانتا موديل 2020 على انذار مانع للسرقة، وسائد هوائية للحماية AIRBAGS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، بالاضافة إلى نظام إيموبليزر المانع للسرقة، بالاضافة إلى وجود نظام صوتي ترفيهي، وعجلة قيادة باور.

لادا جرانتا موديل 2020

زودت السيارة لادا جرانتا موديل 2020 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 98 حصانا و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل حركة 4 غيار أوتوماتيك، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 176 كيلومتر في الساعة.

سعر السيارة لادا جرانتا موديل 2020

تباع السيارة لادا جرانتا موديل 2020 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بسعر يبلغ 385 ألف جنيه، بعد أن ظهرت عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات على الانترنت.