أخبار السيارات| نيسان صني 2023 "كسر زيرو" بأرخص سعر.. أسعار بيجو 2008 بعد تخفيض 350 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة أوروبية 2024

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تواصل شركة سيات من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري بعد طرح موديلات 2024، ومنها النسخة الشبابية الشهيرة "ابيزا"، والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات وهي F3.

تعتبر السيارة ستروين سي اليزيه هي أرخص سيارة أوروبية بالسوق المصري ضمن موديلات 2024، وذلك عن فئة السيدان، حيث يتم طرحها في مصر عبر فئتين من التجهيزات هم COMFORT وLUXURY الأعلى تجهيزًا، مع أسعار رسمية تبدأ من 890 ألف جنيه.

شهدت الأسعار الرسمية لسيارات شركة بيجو الفرنسية، انخفاضًا كبيرًا داخل السوق المصري خلال شهر مارس الماضي، ومنها النسخة 2008 موديل 2024 "فيس ليفت"، والتي انخفضت أسعارها بقيمة قدرها 350 ألف جنيه، لتستقر قائمة أسعار بيجو خلال ابريل الجاري بعد التخفيضات الأخيرة.

ظهرت السيارة نيسان صني موديل 2023 للبيع عبر احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 3500 كيلومتر فقط، وبحالة "كسر الزيرو"، وضمن اصدارات الفئة BASE.