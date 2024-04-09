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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار "سيات ابيزا" 2024 في مصر

سيات ابيزا موديل
سيات ابيزا موديل 2024

تواصل شركة سيات من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري بعد طرح موديلات 2024، ومنها النسخة الشبابية الشهيرة "ابيزا"، والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات وهي F3.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة سيات ابيزا في السوق المصري بعد طرح موديلات 2024، بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات الفنية.

سيات ابيزا موديل 2024 

القدرات الفنية للسيارة سيات ابيزا موديل 2024

 

زودت السيارة سيات ابيزا موديل 2024 بمحرك تيربو سعة 1000 سي سي، 3 سلندر، يضخ قوة إجمالية قدرها 115 حصانا و200 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 7 غيار.

 

وتستهلك السيارة سيات ابيزا موديل 2024 نسبة من الوقود قدرها 5.2 لتر، عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر، بالاضافة إلى زمن للتسارع يقدر بـ 9.5 ثانية وصولاً من نقطة الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

سيات ابيزا موديل 2024 

تجهيزات السيارة سيات ابيزا موديل 2024 

 

  • قفل مركزي وريموت تحكم.
  • زجاج كهربائي.
  • عجلة قيادة متعددة المهام.
  • فتحة سقف بانوراما.
  • بلوتوث.
  • شاشة وسائط 8.25 بوصة.
  • 6 مكبرات صوتية.
  • زجاج كهربائي.
  • مرايات ضم كهربائية.
  • جنوط رياضية 17 بوصة.
  • حساسات ضوء ومطر.
سيات ابيزا موديل 2024 
  • مكيف هواء.
  • اضاءة نهارية LED.
  • زر تشغيل وإيقاف السيارة.
  • حساسات ركن خلفية وكاميرا.
  • فرامل BA وABS وEBD.
  • مثبت سرعة.
  • نظام متابعة ضغط الاطارات.
  • نظام الثبات الإلكتروني ESP.
  • 6 وسائد هوائية.
  • ظام إيموبليزر ضد السرقة.
  • نظام مراقبة الجر TCS.
سيات ابيزا موديل 2024 

السعر الرسمي للسيارة سعر سيات ابيزا موديل 2024 في مصر 

 

تقدم السيارة سيات ابيزا موديل 2024 عبر فئة واحدة من التجهيزات "FR" وبسعر رسمي يبلغ مليون و350 ألف جنيه.

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