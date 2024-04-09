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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار بيجو 2008 موديل 2024 .. بعد تخفيض 350 ألف جنيه

بيجو 2008 موديل 2024
بيجو 2008 موديل 2024 "فيس ليفت"

شهدت الأسعار الرسمية لسيارات شركة بيجو الفرنسية، انخفاضًا كبيرًا داخل السوق المصري خلال شهر مارس الماضي، ومنها النسخة 2008 موديل 2024 "فيس ليفت"، والتي انخفضت أسعارها بقيمة قدرها 350 ألف جنيه، لتستقر قائمة أسعار بيجو خلال ابريل الجاري بعد التخفيضات الأخيرة.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية لسيارة بيجو 2008 موديل 2024 "فيس ليفت" بالسوق المصري، مع ابرز المواصفات والتجهيزات.

بيجو 2008 موديل 2024 "فيس ليفت"

تعرف على تجهيزات ومواصفات سيارة بيجو 2008 موديل 2024

 

تحتوي السيارة بيجو 2008 موديل 2024 على مجموعة من التجهيزات منها، شاشة تتوسط قمرة القيادة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، عجلة قيادة مالتي فانكشن، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة، حساسات حركة، كاميرا.

بيجو 2008 موديل 2024 "فيس ليفت"

كما تضم السيارة بيجو 2008 موديل 2024 مثبت سرعة، بصمة، مرايات جانبية كهربائية، انذار مانع للسرقة، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، نوافذ كهربائية، فتحة سقف بانوراما، مكيف هواء، وسائد حماية، انظمة فرامل لدعم قائد المركبة.

بيجو 2008 موديل 2024 "فيس ليفت"

تعمل سيارة بيجو 2008 موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، متصل بمحرك 1200 سي سي "تيربو"، يضخ قوة إجمالية قدرها 130 حصانا و230 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى زمن تسارع يبلغ 9.3 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

بيجو 2008 موديل 2024 "فيس ليفت"

أسعار بيجو 2008 موديل 2024 "فيس ليفت" الرسمية في مصر

 

الفئة ALLURE بيجو 2008 موديل 2024 "فيس ليفت" بسعر 1.629.990 جنيه بدلاً من 1.979.990 جنيه.

الفئة GT LINE بيجو 2008 موديل 2024 "فيس ليفت" بسعر 1.749.990 جنيه بدلاً من 2.099.990 جنيه.

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