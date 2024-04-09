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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

نيسان صني 2023 "كسر زيرو" بأرخص سعر في مصر.. اعرف وصلت كام؟

نيسان صني موديل
نيسان صني موديل 2023

ظهرت السيارة نيسان صني موديل 2023 للبيع عبر احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 3500 كيلومتر فقط، وبحالة "كسر الزيرو"، وضمن اصدارات الفئة BASE.

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 نيسان صني موديل 2023

وتأتي السيارة نيسان صني موديل 2023 بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، مع باقة من التجهيزات منها، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مكيف هواء يدوي، ريموت تحكم، امكانية فتح تانك الوقود وحقيبة التخزين من الداخل.

 نيسان صني موديل 2023

كما تقدم الفئة BASE بناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، متصل بحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 108 حصان و134 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، واستهلاك وقود بنسبة 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

 نيسان صني موديل 2023

وزودت السيارة نيسان صني موديل 2023 بعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، كما تحتوي السيارة على نظام صوتي ترفيهي، ومدخل AUX، وانذار مانع للسرقة بنظام إيموبليزر.

 نيسان صني موديل 2023

سعر السيارة نيسان صني موديل 2023 "كسر زيرو"

 

تباع السيارة نيسان صني موديل 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع ضمن طرازات الفئة الأولى أوتوماتيك، مع حالة "كسر الزيرو"، وبسعر يبلغ 680 ألف جنيه.

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