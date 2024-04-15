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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ثبات أسعار نيسان صني 2024 خلال أبريل.. اعرف بكام ؟

نيسان صني موديل 2024
نيسان صني موديل 2024

ثبتت أسعار السيارة نيسان صني موديل 2024 داخل السوق المصري خلال شهر ابريل الجاري، حيث تبدأ بقيمة رسمية بلغت 695,400 جنيه للفئة الأولى، بينما وصل سعرها الرسمي إلى 761,000 جنيه، وذلك عن فئةSUPER SALOON  عالية التجهيزات.

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وتقدم السيارة نيسان صني موديل 2024 في مصر عبر 4 فئات، مع تجهيزات تتضمن، مرايات كهربائية، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، مصابيح ضباب، زجاج كهربائي، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، وسائد هوائية للحماية.

نيسان صني موديل 2024

وتحتوي سيارة نيسان صني موديل 2024 على تجهيزات اخرى منها، عجلة قيادة متعددة الوسائط، حساسات ركن خلفية، سبويلر، جنوط، كاميرا، شاشة ملونة تعمل باللمس، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة، ريموت تحكم، انذار، نظام ايموبليزر.

نيسان صني موديل 2024

وتضم سيارة نيسان صني موديل 2024 محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، 1500 سي سي، بقوة 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار لجميع الفئات عدى الفئة الأولى والتي زودت بناقل سرعات مانيوال 5 غيار.

نيسان صني موديل 2024

أسعار نيسان صني موديل 2024 الرسمية خلال ابريل

الفئة الأولى مانيوال BASE موديل 2024 بسعر 695,400 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك BASE موديل 2024 بسعر 726,500 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك PLUS موديل 2024 بسعر 747,000 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك SUPER SALOON موديل 2024 بسعر 761,000 جنيه.

نيسان صني موديل 2024
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