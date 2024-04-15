وفر 100 ألف .. ستروين C4 موديل 2024 "كسر زيرو" بهذا السعر

ظهرت سيارة ستروين C4 موديل 2024 للبيع على الإنترنت عبر إحدى المنصات الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال، حيث تم تقديمها بحالة "كسر الزيرو" وبمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، بالاضافة إلى انتمائها للفئة SHINE عالية التجهيزات.

وتحتوي السيارة ستروين C4 موديل 2024 على حزمة من التجهيزات منها، مثبت سرعة، مقاعد كهربائية التحكم، جنوط رياضية، كاميرا خلفية، حساسات حركة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة لسهولة فتح وغلق السيارة.

ستروين C4 موديل 2024

وتضم سيارة ستروين C4 موديل 2024 سبويلر رياضي، حساسات أمامية، نظام الثبات الإلكتروني، ومنظومة الوسائد الهوائية للحماية، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ومانع الانغلاق ABS، بالإضافة إلى إنذار مانع للسرقة ونظام إيموبليزر.

ستروين C4 موديل 2024

تحتوي ستروين C4 موديل 2024 ايضا على فتحة سقف بانوراما، مكيف هواء أوتوماتيك، عجلة قيادة متعددة الوظائف وتدعم العديد من أوامر التحكم، شاشة ملونة تعمل باللمس مع تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مرايات كهربائية ضم.

ستروين C4 موديل 2024

وتستمد سيارة ستروين C4 موديل 2024 قوتها من محرك تيربو سعة 1200 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 155 حصانا و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية.

سعر السيارة ستروين C4 موديل 2024 "كسر زيرو"

ظهرت السيارة ستروين C4 موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الوضوع، والتي تباع بحالة "كسر الزيرو" بسعر مليون و500 ألف جنيه، بينما يبلغ سعرها الرسمي نحو مليون و600 ألف جنيه، أي بفارق يبلغ 100 ألف جنيه.