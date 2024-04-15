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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بأقل سعر في مصر .. اركب سيارة "توب لاين" 2023

 سوزوكي ديزاير 2023
 سوزوكي ديزاير 2023

تعتبر السيارة سوزوكي ديزاير واحدة من السيارات الاقتصادية التي طرحت بالسوق المصري، وظهرت إحدى إصدارات تلك النسخة للبيع على الانترنت بحالة المستعمل مع الاحتفاظ بمفهوم الفبريكا داخليًا وخارجيًا، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 35 ألف كيلومتر، وضمن موديلات 2023.

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وتأتي السيارة سوزوكي ديزاير التي نتحدث عنها في هذا الموضوع ضمن فئة توب لاين، وتضم نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، 4 زجاج كهربائي، جنوط، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة ملونة تعمل باللمس، وسائد هوائية للحماية.

 سوزوكي ديزاير 2023 

وتحتوي السيارة سوزوكي ديزاير على حساسات ركن، مرايات جانبية كهربائية، بلوتوث، مدخل USB، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، إنذار مانع للسرقة، ريموت تحكم، زر تشغيل وإيقاف المحرك.

 سوزوكي ديزاير 2023 

وتستمد السيارة سوزوكي ديزاير قوتها من محرك 1200 CC 4 سلندر، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 85 حصان و113 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، إضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 5 غيار، وزمن للتسارع يبلغ 13.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

 سوزوكي ديزاير 2023 

سعر السيارة سوزوكي ديزاير 2023 

ظهرت السيارة سوزوكي ديزاير 2023 التي نتحدث عنها، للبيع على الانترنت عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال بيع السيارات بسعر يبلغ 595 ألف جنيه.

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