تخفيض يصل لـ 300 ألف جنيه على أسعار هذه السيارة .. اعرف بكام

شهدت السيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024، انخفاضا في أسعارها الرسمية للمرة الأولى منذ تقديمها بالسوق المصري، حيث تراجعت أسعار السيارة بقيمة تتراوح بين 250 ألف جنيه حتى 300 ألف جنيه، بحسب الفئات المقدمة محليًا.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024 بعد التخفيضات الاخيرة، بالاضافة إلى عرض ابرز مواصفاتها الفنية.

سيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024

أبعاد سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024

طول 4345 مم.

عرض 1795 مم.

ارتفاع 1645 مم.

قاعدة عجلات 2600 مم.

خلوص ارضي 210 مم.

سيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024

تجهيزات ومواصفات سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024

تضم السيارة فتحة سقف بانوراما، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن، مثبت سرعة، زر تشغيل وايقاف المحرك، انذار، كاميرا خلفية، جنوط رياضية، حساسات ركن، نوافذ كهربائية، ومرايات جانبية كهربائية التحكم ايضا، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، ريموت تحكم.

سيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024

وتحتوي السيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024 على مجموعة من عناصر الحماية والتحكم ومنها، نظام الثبات الالكتروني ESP، نظام إيموبليزر ضد السرقة، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائل هوائية للحماية.

سيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024

تعمل السيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج 103 حصانا و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، وسرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومتر في الساعة.

الأسعار الرسمية للسيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024 في مصر

الفئة الأولى سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024 بسعر مليون و750 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و50 ألف جنيه.

الفئة الثانية سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024 بسعر مليون و800 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و50 ألف جنيه.