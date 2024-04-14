سعر شيفروليه كابتيفا الرسمي في مصر بعد التخفيضات .. صور

تعتبر السيارة كابتيفا واحدة من اشهر السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية شيفروليه، حيث تنتمي هذه النسخة إلى فئة الـ SUV، والتي تقدم عبر فئة الـ 5 و 7 مقاعد، مع أسعار رسمية تبدأ من مليون و470 ألف جنيه، بعد تخفيضات رسمية شملت جميع الفئات المطروحة في مصر بقيمة تتراوح بين 260 و270 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية لسيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 في مصر وعرض أبرز المواصفات

شيفروليه كابتيفا 2024

المواصفات الفنية وتجهيزات شيفروليه كابتيفا 2024

محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو.

قوة 148 حصان و255 نيوتن/متر.

ناقل سرعات أوتوماتيك CVT.

عزم اقصى للدوران 230 نيوتن متر.

جنوط رياضية مقاس 18 بوصة.

وسائد هوائية تصل لـ 6 AIRBAGS.

مصابيح نهارية.

مثبت سرعة.

شيفروليه كابتيفا 2024

تكييف أوتوماتيك مع فتحات خلفية.

فتحة سقف بانوراما.

شاشة مقاس 10.4 بوصة تدعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

حساسات مطر.

شاشة لعرض البيانات 7 بوصة.

كاميرا وحساسات ركن.

شيفروليه كابتيفا 2024

نظام صوتي ترفيهي.

نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

نظام المساعدة عند صعود المرتفعات HAS.

نظام التحكم في الجر، فرامل يد كهربائية.

مصبايح LED.

شيفروليه كابتيفا 2024

الأسعار الرسمية للسيارة شيفروليه كابتيفا 2024

أول فئة شيفروليه كابتيفا 2024 بسعر 1,470,000 جنيه.

ثاني فئة شيفروليه كابتيفا 2024 بسعر 1,520,000 جنيه.