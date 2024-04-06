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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شيفروليه اوبترا 2022 "فبريكا" اعلى فئة .. للبيع بهذا السعر

شيفروليه اوبترا
شيفروليه اوبترا موديل 2022

استطاعت السيارة شيفروليه أوبترا أن تحقق شعبية كبيرة في الشارع المصري، وذلك منذ انطلاقها بالسوق المحلي وحتى طرازات الجيل الجديد، وظهرت احدى اصدارات هذه النسخة للبيع على الانترنت، عبر إحدى المنصات الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال، تحت حالة المستعمل، وبعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 50 ألف كيلومتر فقط.

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ومازالت السيارة شيفروليه اوبترا التي نتحدث عنها في هذا الموضوع تظهر بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، مع انتمائها للفئة عالية التجهيزات من موديلات 2022، والتي تضم فتحة سقف، مرايات جانبية كهربائية، عجلة قيادة متعددة المهام، كما تم تزويد تلك النسخة بشاشة ملونة تعمل باللمس.

 شيفروليه اوبترا موديل 2022 

ودعمت السيارة شيفروليه اوبترا 2022 بمقاعد من الجلد تتضمن الأرضية ايضا، مع وجود نظام صوتي ترفيهي، مدخل AUX وUSB، بالاضافة إلى ريموت تحكم في فتح وغلق السيارة، مكيف هواء، نوافذ كهربائية لجميع الأبواب، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية ثنائية.

 شيفروليه اوبترا موديل 2022 

وتعتمد السيارة شيفروليه اوبترا على محرك 1500 سي سي، بقوة 110 حصان، 4 سلندر، مع 146 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 6 غيار، مع سرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومتر في الساعة.

 شيفروليه اوبترا موديل 2022 

سعر السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2022 

 

تباع السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2022 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بسعر 590 ألف جنيه.

 شيفروليه اوبترا موديل 2022 
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شيفروليه اوبترا 2022 "فبريكا" اعلى فئة .. للبيع بهذا السعر


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