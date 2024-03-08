للإيد الشقيانة.. أسعار شيفروليه الدبابة الجديدة في مصر

فاجئت السيارة شيفروليه الدبابة الجميع، بزيادة سعرية رسمية تراوحت بين 58.500 ألف جنيه و 72 ألف جنيه، بإختلاف الفئات المقدمة محليًا، على الرغم من حالة الثبات السعري التي يشهدها السوق المصري الان بالاضافة إلى انهيار الأوفر برايس، وتعتبر هذه النسخة من اشهر سيارات النقل في مصر، والتي اصبحت تقدم بسعر رسمي يبدأ من مليون و7000 جنيه.

شيفروليه الدبابة موديل 2024

ويقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 بعد زيادات شهر مارس الجديدة، بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات الفنية.

تأتي السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2500 CC، يمكنه انتاج قوة قدرها 79 حصان و176 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات يدوي مانيوال لجميع الفئات مكون من 5 غيارات.

شيفروليه الدبابة موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 في مصر بعد زيادات مارس

الفئة الأولى موديل 2024 بسعر مليون و7000 جنيه بدلاً من 941 جنيه، بعد زيادة قدرها 66 ألف جنيه.

الفئة الثانية موديل 2024 شهدت زيادة قدرها 66.500 ألف جنيه، لتقدم بسعر رسمي يبلغ مليون و10 آلاف جنيه بدلاً من 943,500 جنيه.

الفئة الثالثة موديل 2024 ارتفعت من 958,500 جنيه إلى مليون و17 ألف جنيه، بزيادة قدرها 58.500 ألف جنيه.

الفئة الرابعة موديل 2024 بسعر 1,094,000 جنيه بدلاً من 1,022,000 جنيه، بعد زيادة رسمية بلغت 72 ألف جنيه.

الفئة الخامسة موديل 2024 ارتفعت 64 ألف جنيه، حيث وصل سعرها الرسمي إلى 1,101,000 جنيه بدلاً من 1,037,000 جنيه.