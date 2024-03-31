هيونداي النترا CN7 موديل 2024 للبيع بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

ظهرت السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2024 للبيع على الانترنت بحالة الزيرو، حيث لم تقطع أي عدد من الكيلومترات، مع احتفاظها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، إلى جانب انتمائها للفئة عالية التجهيزات وبمواصفات خليجية.

تضم السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الوضوع عدد كبير من التجهيزات منها، حساسات حركة أمامية وخلفية، مثبت سرعة، وسائد هوائية أمامية وجانبية، زجاج كهربائي، تحكم بالمرايات، شاحن لاسكلي، اضاءة نهارية LED، كاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف.

هيونداي النترا CN7 موديل 2024

وتحتوي السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2024 على جنوط رياضية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالاضافة إلى نظام التحكم في الثبات، وشاشة ملونة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، زر تشغيل وايقاف المحرك، امكانية التشغيل عن بعد، عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من اوامر التحكم، فتحة سقف.

هيونداي النترا CN7 موديل 2024

زودت السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 126 حصانا وعزم اقصى للدوران يبلغ 155 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء سداسي السرعات.

هيونداي النترا CN7 موديل 2024

سعر السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2024

تباع السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت للبيع على الانترنت عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات بسعر يبلغ مليون و500 ألف جنيه.