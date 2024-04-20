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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أقل من سعرها الرسمي .. هيونداي أكسنت RB 2024 بحالة "كسر الزيرو"

هيونداي اكسنت RB
هيونداي اكسنت RB موديل 2024 

تعتبر السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 واحدة من أشهر سيارات السيدان داخل السوق المصري، والتي تنطلق في مصر عبر 5 فئات من التجهيزات، مع أسعار رسمية تبدأ من 689 ألف جنيه حتى 810 آلاف جنيه للفئة عالية التجهيزات.

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هيونداي اكسنت RB موديل 2024 

وظهرت احدى طرازات السيارة هيونداي اكسنت RB 2024 الفئة الثانية SR للبيع على الانترنت، بسعر يبلغ 680 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر السيارة الرسمي نحو 720 ألف جنيه، أي بفارق يقدر بـ 40 ألف جنيه، ويذكر أن سعر الفئة الثالثة يقدر بـ 755 ألف جنيه والرابعة  بـ775 ألف جنيه.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024 

وتأتي السيارة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بحالة "كسر الزيرو" مع رخصة سارية لمدة سنتين، مع الاحتفاظ بمفهوم الفبريكا بالكامل، وتضم السيارة عدد من التجهيزات منها، مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات ضوئية، ريموت تحكم، قفل مركزي.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024 

كما زودت السيارة هيونداي اكسنت RB 2024 بفتحة سقف كهربائية، شاشة تعمل باللمس، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، 4 مكبرات، عجلة قيادة باور تدعم الكثير من أوامر التحكم، انذار، مصابيح ضباب على جانبي الصادم، ومصابيح أمامية حادة المظهر.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024 

تعتمد السيارة هيونداي اكسنت RB 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، مع محرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر، بقوة 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، ومدة تسارع تقدر بـ 11.1 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة في الساعة.

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