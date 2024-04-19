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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تخفيض يصل لـ171 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها هيونداي

هيونداي أكسنت RB
هيونداي أكسنت RB موديل 2024

تراجعت القائمة السعرية لجميع فئات النسخة هيونداي أكسنت RB موديل 2024، حيث انخفضت أسعار الفئة الأولى بقيمة قدرها 171 ألف جنيه، و170 ألف جنيه انخفاض في سعر الفئة الثانية، بينما شهدت الفئة الثالثة تراجع بقيمة قدرها 160 ألف جنيه.

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وانخفضت أسعار الفئة الرابعة من السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بقيمة قدرها 155 ألف جنيه، بالإضافة إلى الفئة الخامسة كاملة التجهيزات والتي شهدت انخفاض سعري بقيمة وصلت إلى 160 ألف جنيه.

هيونداي أكسنت RB موديل 2024 

وتعتبر السيارة أكسنت RB موديل 2024 هي ارخص إصدارات علامة هيونداي المقدمة في السوق المصري، وبعد موجة تخفيضات أسعار أبريل أصبجت تقدم رسميًا بسعر يبدأ من 689 ألف جنيه بدلاً من 860 ألف جنيه للفئة الأولى.

هيونداي أكسنت RB موديل 2024 

وفي هذا السياق يستعرض موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بعد تخفيضات أبريل بالسوق المصري، وعرض ابرز القدرات الفنية للسيارة

هيونداي أكسنت RB موديل 2024 

المواصفات الفنية للسيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024

 

زودت السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يتمكن من إنتاج قوة إجمالية قدرها 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 4 غيار يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

هيونداي أكسنت RB موديل 2024 

الأسعار الرسمية للسيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 

 

الفئة الأولى GL موديل 2024 بسعر 689 ألف جنيه بدلاً من 860 ألف جنيه.

الفئة الثانية SR موديل 2024 بسعر 720 ألف جنيه بدلاً من 890 ألف جنيه.

الفئة الثالثة DAB ABS موديل 2024 بسعر 755 ألف جنيه بدلاً من 915 ألف جنيه.

الفئة الرابعة DAB ABS PLUS موديل 2024 بسعر 775 ألف جنيه بدلاً من 930 ألف جنيه.

الفئة الخامسة HIGHLINE موديل 2024 بسعر 810 ألف جنيه بدلاً من 970 ألف جنيه.

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