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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار هيونداي النترا CN7 موديل 2024 الرسمية في مصر ..صور

هيونداي النترا CN7
هيونداي النترا CN7 موديل 2024

تعود السيارة هيونداي النترا CN7 للسوق المصري من جديد عبر موديلات 2024، حيث تقدم محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات، مع أسعار رسمية تتراوح بين مليون و350 ألف جنيه ومليون و880 ألف جنيه، وتعد هذه النسخة من أبرز اصدارات هيونداي عن فئة السيدان ذات المظهر الرياضي.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2024 بعد عودتها للسوق المصري، بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

هيونداي النترا CN7 موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة هيونداي النترا CN7 2024 

 

تعتمد سيارة هيونداي النترا CN7 2024 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يتمكن من ضخ قوة إجمالية قدرها 126 حصانا و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستمد أوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي 6 غيار، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

هيونداي النترا CN7 موديل 2024

ابعاد السيارة هيونداي النترا CN7 2024 

 

  • طول 4675 مم.
  • عرض 1825 مم.
  • ارتفاع 1430 مم.
  • خلوص ارضي 150 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2720 مم.
  • مساحة التخزين الخلفية 474 مم.
  • خزان وقود سعة 45 لتر.
هيونداي النترا CN7 موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2024 في مصر

 

الفئة الأولى مويل 2024 بسعر مليون و350 ألف جنيه.

الفئة الثانية مويل 2024 بسعر مليون و500 ألف جنيه.

الفئة الثالثة مويل 2024 بسعر مليون و670 ألف جنيه.

الفئة الرابعة مويل 2024 بسعر مليون و880 ألف جنيه.

هيونداي النترا CN7 موديل 2024
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