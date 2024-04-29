أرخص بـ 100 ألف جنيه.. اركب سيارة موديل 2024 بحالة الزيرو

تعتبر السيارة إم جي 6 واحدة من أشهر إصدارات العلامة الصينية في السوق المصري، حيث اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى تصميمها العصري، وقدراتها العالية في التسارع والانطلاق، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية.

وظهر أحد إصدارات السيارة إم جي 6 للبيع على الانترنت بحالة الزيرو، مع انتمائها للفئة LUX BLACK INTERIOR موديل 2024، والتي تقدم بالعديد من التجهيزات ومنها، فتحة سقف، كاميرا خلفية، حساسات ركن، مثبت سرعة، مقاعد كهربائية التحكم، ومرايا جانبية كهربائية أيضا.

السيارة إم جي 6 موديل 2024

كما تحتوي السيارة إم جي 6 على زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية لفتح وغلق السيارة بدون مفتاح، انذار مانع للسرقة، نظام إيموبليزر، فرامل مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، وسائد هوائية للحماية، نظام الثبات الالكتروني.

السيارة إم جي 6 موديل 2024

وتضم إم جي 6 موديل 2024 “نظام صوتي ترفيهي، زجاج خلفي مظلل، عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من أوامر التحكم، مكيف هواء، شاشة ملونة تعمل باللمس 7 بوصة، اضاءة نهارية، مصابيح LED ذات مظهر حاد، شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود”.

السيارة إم جي 6 موديل 2024

تتسارع السيارة إم جي 6 من 0 لـ 100 كم/س خلال 7 ثوان، حيث تعتمد فنيًا على محرك تيربو سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، مع قوة إجمالية قدرها 169 حصانا و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 100 كم/ساعة.

السيارة إم جي 6 موديل 2024

سعر السيارة إم جي 6 موديل 2024

ظهرت السيارة إم جي 6 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت عبر إحدى المنصات الالكترونية بسعر يبلغ مليونا و120 ألف جنيه، بينما يبلغ السعر الرسمي للسيارة نحو مليون و220 ألف جنيه.