عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة رياضية «زيرو» في مصر .. سعرها بعد التخفيضات

شيري تيجو 3 موديل
شيري تيجو 3 موديل 2024

تعتبر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024، هي أرخص سيارة رياضية تقدمها العلامة الصينية في مصر، وخاصة بعد التخفيضات الرسمية الجديدة، حيث انخفضت خلال الأيام الماضية أسعار بعض طرازات شيري ومنها تلك النسخة والتي تنتمي للفئة الرياضية من عائلة الـ SUV، حيث تراجعت بقيمة قدرها 100 ألف جنيه.

أرخص سيارة يابانية تقدمها ميتسوبيشي .. اعرف سعرها

أخبار السيارات| كيا سيراتو وهيونداي النترا HD للبيع بأفضل سعر.. تخفيض 140 ألف جنيه لأصغر سيارة رياضية.. ما هي أرخص عربية ميتسوبيشي؟

انخفضت 126 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها رينو في مصر

أرخص سيارة رياضية تقدمها MG في مصر وهذا سعرها الرسمي

شيري تيجو 3 موديل 2024 

وجاءت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 عبر باقة من التجهيزات تتضمن :

 

  • فتحة سقف كهربائية.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • شاشة تتوسط مقصورة السيارة تعمل باللمس.
  • قفل مركزي للأبواب.
  • زجاج كهربائي عدد 4.
  • حساسات ركن خلفية.
  • كاميرا لسهولة عملية الاصطفاف.
  • جنوط رياضية 17 بوصة.
  • وسائد هوائية للحماية.
  • فرامل ABS ونظام EBD.
شيري تيجو 3 موديل 2024 
  • مرايات جانبية كهربائية بإشارات ضوئية.
  • مصابيح ضباب LED.
  • مكيف هواء.
  • ريموت تحكم.
  • محرك 1600 سي سي.
  • 4 سلندر.
  • قوة 125 حصان.
  • عزم الدوران 160 نيوتن متر.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك CVT.
شيري تيجو 3 موديل 2024 

أبعاد السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024

 

  • طول 4419 مم.
  • عرض 1765 مم.
  • ارتفاع 1651 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2510 مم.
  • مساحة التخزين الخلفية 550 لتر.

سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 الرياضية في السوق المصري بعد أحدث تخفيضات 

 

تقدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بسعر 855 ألف جنيه بدلاً من 955 ألف جنيه.

سيارة شيري تيجو 3 SUV شيري تيجو 3 موديل 2024 السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 سعر السيارة شيري تيجو 3 سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 سعر شيري تيجو 3 موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال غدا ولمدة 8 أيام .. تعرف على السبب

قرار حكومي عاجل بوقف انقطاع الكهرباء في هذا الموعد.. تفاصيل

«منشور وتعليق» يحسمان الأمر.. حقيقة خلاف ياسمين عبد العزيز مع بدرية طلبة

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

ملابس ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

طلب عاجل من الأهلي بشأن مباراة الترجي في نهائي إفريقيا

رد فعل الغندور بعد خسارة الزمالك البطولة الأفريقية لكرة اليد أمام الترجي

مخرج مباراة الأهلى يتبرأ من هدف مازيمبي الملغي.. ماذا قال؟

موضوعات متعلقة

تخفيض 210 آلاف جنيه لهذه السيارة العائلية .. تفاصيل

أرخص سيارة يابانية تقدمها ميتسوبيشي .. اعرف سعرها

سعرها نزل 140 ألف جنيه .. أصغر سيارة رياضية في مصر| اِعرف بكام

النترا وتوسان.. الأسعار الجديدة لسيارات هيونداي في مصر 2024

كيا سيراتو 2011 "أعلى فئة فتحة سقف" فبريكا .. بأفضل سعر

تخفيضات تصل لـ191 ألف جنيه.. الأسعار الجديدة للسيارة رينو ميجان في مصر

أسعار رينو داستر تتراجع 10 آلاف جنيه .. اعرف بكام ؟

هيونداي النترا HD 2022 "كاملة أوتوماتيك" .. بأرخص سعر

ترشيحاتنا

قراءة القرآن من الحفظ أم المصحف.. أيهما أكثر ثوابا؟

لايمكن الاستهانة به وطوله 66 ميلاً.. تعرف على الطريق الأكثر خطورة في العالم

أبل تُجري محادثات مع شركة OpenAI لدمج الذكاء الاصطناعي في آيفون

غدا.. محاكمة عاطل متهم بإنهاء حياة عامل في الحوامدية

مذكرة داخلية في الخارجية الأمريكية: إسرائيل ربما تنتهك القانون الدولي في غزة

فضل الصلاة على النبي.. أفضل الصيغ لها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتاتو والكعب العالي.. مي حلمي تستعرض جمالها بفستان فوق الركبة عبر إنستجرام|شاهد

دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من الإصابة بهذا المرض

طريقة لقمة القاضي في ثوانٍ

«منشور وتعليق» يحسمان الأمر.. حقيقة خلاف ياسمين عبد العزيز مع بدرية طلبة

فيديو

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ