أرخص سيارة رياضية «زيرو» في مصر .. سعرها بعد التخفيضات

تعتبر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024، هي أرخص سيارة رياضية تقدمها العلامة الصينية في مصر، وخاصة بعد التخفيضات الرسمية الجديدة، حيث انخفضت خلال الأيام الماضية أسعار بعض طرازات شيري ومنها تلك النسخة والتي تنتمي للفئة الرياضية من عائلة الـ SUV، حيث تراجعت بقيمة قدرها 100 ألف جنيه.

شيري تيجو 3 موديل 2024

وجاءت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 عبر باقة من التجهيزات تتضمن :

فتحة سقف كهربائية.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

شاشة تتوسط مقصورة السيارة تعمل باللمس.

قفل مركزي للأبواب.

زجاج كهربائي عدد 4.

حساسات ركن خلفية.

كاميرا لسهولة عملية الاصطفاف.

جنوط رياضية 17 بوصة.

وسائد هوائية للحماية.

فرامل ABS ونظام EBD.

شيري تيجو 3 موديل 2024

مرايات جانبية كهربائية بإشارات ضوئية.

مصابيح ضباب LED.

مكيف هواء.

ريموت تحكم.

محرك 1600 سي سي.

4 سلندر.

قوة 125 حصان.

عزم الدوران 160 نيوتن متر.

ناقل سرعات أوتوماتيك CVT.

شيري تيجو 3 موديل 2024

أبعاد السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024

طول 4419 مم.

عرض 1765 مم.

ارتفاع 1651 مم.

طول قاعدة العجلات 2510 مم.

مساحة التخزين الخلفية 550 لتر.

سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 الرياضية في السوق المصري بعد أحدث تخفيضات

تقدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بسعر 855 ألف جنيه بدلاً من 955 ألف جنيه.