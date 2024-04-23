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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار كيا سبورتاج 2024 في مصر

كيا سبورتاج 2024
كيا سبورتاج 2024

تقدم سيارة كيا سبورتاج في مصر بأسعار رسمية تبدأ من 2 مليون و99 ألفا و900 جنيه، وصولاً للفئة عالية التجهيزات والتي يبلغ سرعها 2 مليون و699 ألفا و900 جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من أشهر السيارات الرياضية عن فئة الـ SUV المقدمة داخل السوق المصري.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق، الأسعار الرسمية لفئات كيا سبورتاج 2024 المتوافرة بالسوق المصري، بالاضافة إلى عرض أبرز المواصفات الفنية.

كيا سبورتاج 2024

أبعاد سيارة كيا سبورتاج 2024

 

  • طول كلي 4515 مم.
  • عرض كلي 1865 مم.
  • ارتفاع كلي 1650 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض "مستوى الخلوص" 170 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2680 مم.
  • مساحة التخزين الخلفية 591 لتر.
  • سعة خزان الوقود 54 لترت.
كيا سبورتاج 2024

القدرات الفنية للسيارة كيا سبورتاج 2024

 

  • محرك 1600 CC "تيربو".
  • القوة الإجمالية 180 حصان.
  • عزم الدوران 265 نيوتن متر.
  • ناقل سرعات 7 غيار DSG.
كيا سبورتاج 2024

تجهيزات السيارة كيا سبورتاج 2024 

 

  • مثبت سرعة.
  • مكيف هواء.
  • زجاج كهربائي.
  • مرايات جانبية كهربائية.
  • ريموت تحكم.
  • نظام ترفيهي صوتي.
  • شاشة تعمل باللمس.
  • عجلة قيادة مالتي فانكشن.
  • بلوتوث.
  • كاميرا خلفية.
  • مستشعرات ركن.
  • زر تشغيل وايقاف المحرك.
  • بصمة خارجية.
  • وسائد هوائية للحماية أمامية وجانبية.
  • انظمة فرامل.
  • قفل مركزي.
  • انذار مانع للسرقة.

 

الاسعار الرسمية للسيارة كيا سبورتاج 2024 في مصر

 

أول فئة LX كيا سبورتاج 2024 بسعر 2,099,900 جنيه.

ثاني فئة EX كيا سبورتاج 2024 بسعر 2,249,900 جنيه.

ثالث فئة  HIGHLINE كيا سبورتاج 2024 بسعر 2,449,900 جنيه.

رابع فئة TOP LINE كيا سبورتاج 2024 بسعر 2,599,900 جنيه.

خامس فئة SPECIAL EDITION كيا سبورتاج 2024 بسعر 2,649,900 جنيه.

سادس فئة GT كيا سبورتاج 2024 بسعر 2,699,900 جنيه.

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