وفر 180 ألف جنيه.. اركب كيا جراند سيراتو «أعلى فئة» بأقل سعر

ظهرت السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024 للبيع على الإنترنت، بسعر يبلغ مليون و470 ألف جنيه، وهي ضمن إصدارات فئة HIGHLINE كاملة التجهيزات، بينما يصل السعر الرسمي لتلك النسخة نحو مليون و649 ألفا و900 جنيه، أي بفارق يقدر بـ 180 ألف جنيه.

كيا جراند سيراتو موديل 2024

تباع السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024 بحالة كسر الزيرو، مع مفهوم الفبريكا بالكامل داخلياً وخارجياً، مع باقة من التجهيزات منها، فتحة سقف كهربائية، ريموت تحكم، بصمة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، جنوط رياضية، قفل مركزي.

كيا جراند سيراتو موديل 2024

وتحتوي كيا جراند سيراتو موديل 2024 على شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، بالاضافة إلى عجلة قيادة مالتي فانكشن، مثبت سرعة، مكيف هواء، انذار، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، وسائد هوائية للحماية.

كيا جراند سيراتو موديل 2024

تعتمد السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 130 حصانا و155 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيكي الأداء.

كيا جراند سيراتو موديل 2024

ويمكن للسيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024 التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة تستغرق 11.6 ثانية، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.9 لتر عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.