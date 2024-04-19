سعر أرخص سيارة تقدمها شيري في مصر.. 110 آلاف جنيه تخفيضًا

شهدت قائمة أسعار سيارات شيري لموديلات 2024 بعض التخفيضات السعرية للمرة الأولى داخل السوق المصري، ومنها النسخة اريزو 5، والتي تراجعت أسعارها الرسمية بقيمة إجمالية قدرها 110 آلاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة في مصر.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 بعد تخفيضات أبريل بالاضافة إلى عرض أبرز المواصفات الفنية

شيري اريزو 5 موديل 2024

قدرات وتجهيزات السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024

تعتمد السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 على ناقل سرعات مانيوال للفئة الأولى، بينما دعمت الفئات الأخرى بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانا و141 نيوتن متر من عزم الدوران عند 3800 دورة في الدقيقة.

شيري اريزو 5 موديل 2024

تحتوي السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 على مكيف وهواء، مرايات كهربائية، زجاج كهربائية لجميع النوافذ، قفل مركزي، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

شيري اريزو 5 موديل 2024

وزودت السيارة بعدد من التجهيزات منها، فتحة سقف، جنوط، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم العديد من أوامر التحكم، اضاءة نهارية، مع شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود، ومصابيح ذات مظهر حاد.

شيري اريزو 5 موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 بعد التخفيضات

الفئة الأولى شيري اريزو 5 موديل 2024 بسعر 630 ألف جنيه بدلاً من 740 ألف جنيه.

الفئة الثانية شيري اريزو 5 موديل 2024 بسعر 675 ألف جنيه بدلاً من 785 ألف جنيه.

الفئة الثالثة شيري اريزو 5 موديل 2024 بسعر 700 ألف جنيه بدلاً من 810 ألف جنيه.