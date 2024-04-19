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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

وفر 40 ألف جنيه.. شيري تيجو 7 2024 أعلى فئة بانوراما

شيري تيجو 7
شيري تيجو 7

ظهرت سيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 للبيع على الإنترنت، عبر إحدى المنصات الإلكترونية المتخصصة في مجال السيارات، حيث تباع تلك النسخة بحالة الـ"زيرو"، وضمن إصدارات الفئة HIGHLINE عالية التجهيزات.

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وتأتي السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 صاحبة هذا الموضوع بعدد من التجهيزات، بالإضافة إلى تمتعها بمفهوم الفبريكا داخليًا وخارجيًا، مع سعر أقل من قيمتها الرسمية بـ 40 ألف جنيه، بعد أن وصلت أسعار تلك الفئة إلى مليون و100 ألف جنيه.

شيري تيجو 7 

زودت السيارة شيري تيجو 7 2024 بفتحة سقف بانوراما، مرايات جانبية كهربائية "ضم" ذات إشارات ضوئية، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، جنوط، حساسات ركن خلفية، كاميرا، انذار مانع للسرقة، مثبت سرعة، مصابيح ضباب.

شيري تيجو 7 

دعمت السيارة شيري تيجو 7 بوسائد هوائية للحماية، مدخل AUX وبلوتوث،و USB، بالاضافة إلى فرامل يد كهربائية، عجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة الوظائف، شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، زجاج خلفي مظلل.

شيري تيجو 7 

وزودت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 بمحرك 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 145 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة، واستهلاك وقود بنسبة 7.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

شيري تيجو 7 

سعر السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 في مصر

 

تباع السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت عبر احدى المنصات الالكترونية، بسعر مليون و60 ألف جنيه.

شيري تيجو 7 
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