بدون أوفر برايس .. سعر أرخص سيارة "رياضية" في مصر

تعتبر سيارة جاك S2 من ارخص السيارات ذات الطابع الرياضي في مصر، والتي يتم تقديمها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبدون اوفر برايس وخاصة بعد تخفيض أسعارها رسميًا داخل السوق المصري.

تقدم السيارة جاك S2 موديل 2024 عبر فئة SMART والتي تحتوي على كاميرا خلفية، حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، انذار مانع للسرقة، قفل مركزي للابواب، ريموت للتحكم، وسائد هوائية للحماية، 4 زجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية التحكم.

جاك S2 موديل 2024

ودعمت السيارة جاك S2 بتجهيزات اخرى تتضمن جنوط، مثبت سرعة، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي ومدخل AUX وUSB، مع شاشة داخلية، عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم عددًا من أوامر التحكم، اقطاب ثنائية على جانبي السقف، مصابيح ضباب.

جاك S2 موديل 2024

وتعمل السيارة جاك S2 موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 113 حصانا وناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الجر الأمامي، وزمن للتسارع يقدر بـ 12.8 ثانية وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

جاك S2 موديل 2024

وتضم السيارة جاك S2 موديل 2024 وسائد هوائية للحماية، نظام الثبات الالكتروني، نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

جاك S2 موديل 2024

سعر سيارة جاك S2 موديل 2024

تقدم جاك S2 موديل 2024 في السوق المصري بسعر رسمي يبلغ 849,900 جنيه.