أخبار السيارات.. أرخص سيارة رياضية في مصر..أسعار ميتسوبيشي اكسابندر العائلية.. شيفروليه كابتيفا بعد التخفيضات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر سيارة جاك S2 من ارخص السيارات ذات الطابع الرياضي في مصر، والتي يتم تقديمها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبدون اوفر برايس وخاصة بعد تخفيض أسعارها رسميًا داخل السوق المصري.

تقدم علامة ميتسوبيشي اليابانية مجموعة كبيرة من السيارات داخل السوق المصري، منها النسخة اكسابندر 2024، والتي يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات بسعر رسمي يصل إلى مليون و500 ألف جنيه للفئة HIGH LINE.

تعتبر السيارة كابتيفا واحدة من اشهر السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية شيفروليه، حيث تنتمي هذه النسخة إلى فئة الـ SUV، والتي تقدم عبر فئة الـ 5 و 7 مقاعد، مع أسعار رسمية تبدأ من مليون و470 ألف جنيه، بعد تخفيضات رسمية شملت جميع الفئات المطروحة في مصر بقيمة تتراوح بين 260 و270 ألف جنيه.

هناك العديد من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها عدد من قائدي السيارات، حيث تنال من طاقة بطارية السيارة وتؤثر على قدراتها، وربما تؤدي إلى التلف التام، و ينتج عن ذلك مشكلات كبيرة وعطل حركي مفاجئ.