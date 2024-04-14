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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات.. أرخص سيارة رياضية في مصر..أسعار ميتسوبيشي اكسابندر العائلية.. شيفروليه كابتيفا بعد التخفيضات

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بدون أوفر برايس .. سعر أرخص سيارة "رياضية" في مصر

تعتبر سيارة جاك S2 من ارخص السيارات ذات الطابع الرياضي في مصر، والتي يتم تقديمها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبدون اوفر برايس وخاصة بعد تخفيض أسعارها رسميًا داخل السوق المصري.

 

أسعار ميتسوبيشي اكسابندر العائلية في مصر .. اعرف بكام

تقدم علامة ميتسوبيشي اليابانية مجموعة كبيرة من السيارات داخل السوق المصري، منها النسخة اكسابندر 2024، والتي يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات بسعر رسمي يصل إلى مليون و500 ألف جنيه للفئة HIGH LINE.

 

سعر شيفروليه كابتيفا الرسمي في مصر بعد التخفيضات .. صور

تعتبر السيارة كابتيفا واحدة من اشهر السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية شيفروليه، حيث تنتمي هذه النسخة إلى فئة الـ SUV، والتي تقدم عبر فئة الـ 5 و 7 مقاعد، مع أسعار رسمية تبدأ من مليون و470 ألف جنيه، بعد تخفيضات رسمية شملت جميع الفئات المطروحة في مصر بقيمة تتراوح بين 260 و270 ألف جنيه.

 

أخطاء شائعة.. حافظ على بطارية سيارتك بهذه النصائح

هناك العديد من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها عدد من قائدي السيارات، حيث تنال من طاقة بطارية السيارة وتؤثر على قدراتها، وربما تؤدي إلى التلف التام، و ينتج عن ذلك مشكلات كبيرة وعطل حركي مفاجئ.

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