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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ميتسوبيشي اكسابندر العائلية في مصر .. اعرف بكام

ميتسوبشي اكسابندر
ميتسوبشي اكسابندر 2024

تقدم علامة ميتسوبيشي اليابانية مجموعة كبيرة من السيارات داخل السوق المصري، منها النسخة اكسابندر 2024، والتي يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات بسعر رسمي يصل إلى مليون و500 ألف جنيه للفئة HIGH LINE.

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تأتي سيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2024 بمساحة داخلية كبيرة، حيث تتسع المقصورة إلى 7 افراد، بالاضافة إلى باقة من التجهيزات منها، شاشة داخلية، نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة تدعم العديد من أوامر التحكم، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة، جنوط، نوافذ كهربائية.

ميتسوبيشي اكسابندر 2024

تضم ميتسوبيشي اكسابندر 2024 كاميرا خلفية، حساسات ركن، اضاءة نهارية، مرايات كهربائية جانبية "ضم"، مكيف هواء، عجلة قيادة باور، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

ميتسوبيشي اكسابندر 2024

تعمل سيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 CC، يضخ قوة إجمالية قدرها 104 حصان و141 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، اضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 4 غيار، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

ميتسوبيشي اكسابندر 2024

أسعار ميتسوبيشي اكسابندر 2024 الرسمية في مصر 

 

الفئة الأولى MIDLINE ميتسوبيشي اكسابندر 2024 بسعر 1,440,000 جنيه.

الفئة الثانية HIGH LINE ميتسوبيشي اكسابندر 2024 بسعر 1,500,000 جنيه.

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