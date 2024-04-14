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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخطاء شائعة.. حافظ على بطارية سيارتك بهذه النصائح

نصائح لحماية بطارية
نصائح لحماية بطارية سيارتك

هناك العديد من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها عدد من قائدي السيارات، حيث تنال من طاقة بطارية السيارة وتؤثر على قدراتها، وربما تؤدي إلى التلف التام، و ينتج عن ذلك مشكلات كبيرة وعطل حركي مفاجئ.

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وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" اهم النصائح لحماية بطارية سيارتك

 

يتعرض العديد من قائدي السيارات إلى نسيان رز الانتظار، فبعد عملية اصطفاف السيارة، ربما يخرج منها مسرعا لأي سبب ما هذا تاركا الزر في وضع التفعيل، وعندما يعاود الرجوع إلى سيارته مرة اخرى يجد أن بطارية السيارة قد استنفذت طاقتها بسبب هذا السهو، وإذا كنت من سعداء الحظ فسوف تتم ادارة محرك السيارة بنجاح ولكن إذا تعرضت البطارية لحالة إجهاد كبيرة، فستتوقف تماما عن الحركة.

 

ومن الممكن أيضا أن يسهو على قائد السيارة إغلاق الإضاءة الداخلية، وتترك لساعات طويلة حتى يعود ويكتشف هذه المشكلة، والتي تنال بقوة من طاقة بطارية السيارة ونفاذها، بالإضافة إلى نسيان الإضاءة الخارجية مثل إضاءة المصابيح النهارية.

 

ربما يقضي قائدو السيارات أوقات طويلة بوضعيات الانتظار المختلفة، وبموجبها قد يلجأ إلى استعمال شاحن الهاتف وأيضا تفعيل الكاسيت، فمع كثرة الاستهلاك ربما تنخفض مستويات بطارية سيارتك إلى أدنى قدراتها وتصبح غير قادرة عن العمل، ومن الأفضل أن تتفادى هذه المشكلة وتقليل الأحمال حتى لا نتعرض إلى أعطال حركية كبيرة.

 

ولذلك ننصح بامتلاك توصيلات البطارية لمواجهة كافة هذه الأمور، وننوه أيضا على ضرورة الاستخدام الأمثل لطاقة البطارية وتجنب مشكلات الاستهلاك الزائد.

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