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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

متى يجب عليك تغيير إطار سيارتك.. أفضل النصائح قبل السفر

نصائح لقائدي السيارات
نصائح لقائدي السيارات

تعد اطارات السيارة من اهم العناصر التي يجب الاعنتاء بها جيدا، فهي المسؤلة عن حركة السيارة على الطريق، وربما اهمال هذه النقطة قد يعرضك الى مشكلات كارثية، سواء كانت اثناء السير او التأثير على اجزاء السيارة الداخلية، وقد ينتج عنها تلف انظمة التعليق واستهلاك كمية كبيرة من الوقود، وايضا عدم الاستجابة السريعة لامر توقف الفرامل.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز النصائح لقائدي السيارات للمحافظة على اطار سيارتك 

 

تاكل الاطار 

تعد هذه المشكلة من ابرز العلامات الواضحة التي تدل على الحالة السيئة للاطار، فعدما تمسح النقوش البارزة يصبح الامر مقلق للغاية وذلك لعدم استجابة امر التوقف الخاص بالفرامل عن تأديتة واجبه بأكمل وجه، وايضا ما ينتج عنه من مشكلات خاصة بـ"عفشة" السيارة.

 

تشققات الاطار 

تحدث هذه المشكلة في المعتاد بسبب العوامل الجوية المختلفة مثل مياة الامطار و برك المياه، او بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو وتعرض الاطار لاشعة الشمس القاسية، فكل هذه الظروف كافية بأن تخلف ورائها علامات تشقق للاطار، ويجب تغير الاطار في اسرع وقت ، حتى لا تتعرض الى مواقف سيئة على الطريق، ابرزها انفجاره على سرعات عالية، او تمزقه بشكل مفاجئ.

 

العمر الافتراضي للاطار 

يفضل دائما اتباع جدول الصيانات الدورية، وعلى رأسها عدد الكيلومترات التي قطعها اطار سيارتك، فمن الافضل اتباع تلك التعليمات وتغيير اطار سيارتك في موعدة المحدد، وينصح خبراء السيارات بتغيير اطارات السيارة الاربعة في موقت واحد وعن مسافة 40 كيلومتر.

 

 معرفة الحالة العامة لاطار سيارتك

من الامور الضرورية معرفة الحالة العامة للاطار، والكشف عليه داخليا، ومعرفة اذا كان قد تعرض مسبقا الى لحمات شديدة اثرت على ادائه التفاعلي ام لا، او اذا كانت الاجابة نعم فمن الافضل يعاد على هذه اللحمات في حالة تعرضها للتلف، والابتعاد تماما عن اتباع الطرق التقليدية في اللحام، إلى جانب متابعة ضغط الاطارات من وقت إلى اخر.

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