قبل دخول الشتاء .. 13 نصيحة ذهبية لقيادة السيارة

مع حلول فصل الشتاء، يأتي التحدي الأكبر لقائدي السيارات ، وهو التعامل مع الظروف الجوية القاسية والطرق الزلقة.

القيادة فى الشتاء

وتعتبر القيادة في الشتاء تتطلب مهارات خاصة للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين على الطريق، سواء كنت مبتدئًا في القيادة أو محترفًا .

وخلال السطور التالية سنتعرف على نصائح للقيادة في الشتاء تساعدك على التحكم في المركبة بثقة وأمان ، و التصرف بسلامة أثناء القيادة في الظروف القاسية .

القيادة فى الشتاء

1- تأكد من أن إطارات سيارتك في حالة جيدة ومناسبة للطقس البارد، قد تحتاج إلى إطارات شتوية أو إطارات معدنية للثلج إذا كنت تعيش في منطقة تتساقط بها الثلوج بكثافة.

2- قم بفحص نظام التبريد والتدفئة لسيارتك للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح، و يجب أن يكون لديك مستوى كافٍ من سائل التبريد ومستوى جيد من زيت المحرك.

3- تأكد من أن البطارية لديك قوية ومشحونة بشكل جيد، لان الأجواء الباردة يمكن أن تؤثر على أداء البطارية.

القيادة فى الشتاء

4- قم بإزالة الثلج والجليد او الشبورة من الزجاج الأمامي والخلفي والمرايا والأضواء قبل القيادة. استخدم المكيف أو النافذة الخلفية العمودية لتسخين الزجاج وإذابة الجليد او الشبورة .

5- قم بتخفيض السرعة والمسافة بينك وبين السيارات الأخرى، يجب أن تكون مستعدًا للتوقف بشكل آمن في حالة الطوارئ.

6- استخدم الفرامل بلطف ومسبقًا لتجنب الانزلاق، و قم بالضغط على الفرامل ببطء وانتبه للمسافة بينك وبين السيارة الأمامية.

7- قم بتشغيل المصابيح الأمامية والخلفية أثناء القيادة في الشتاء لتحسين الرؤية وتوعية السائقين الآخرين.

8- قم بتجهيز حقيبة الطوارئ في السيارة تحتوي على أدوات مثل كابلات البطارية، ومشعات الحرارة القابلة للاشتعال، وشمعات الإشارة، وأدوات إصلاح الإطارات، قد تحتاج إلى هذه الأدوات في حالة وقوع طارئة أثناء القيادة.

القيادة فى الشتاء

9- احتفظ بمساحة إضافية بين سيارتك والسيارات الأخرى أثناء التوقف في إشارة مرور أو معابر المشاة. قد يستغرق الوقت أطول للتوقف عند القيادة على الطرق الزلقة.

10- احرص على تنظيف السيارة وغسلها بانتظام في فصل الشتاء لإزالة الملح والأوساخ التي تتراكم على الهيكل، يمكن أن يتسبب التراكم الزائد للملح في تآكل السيارة.

11- استخدم المصابيح الأمامية المنخفضة: قم بتشغيل المصابيح الأمامية المنخفضة أثناء الأمطار لتحسين الرؤية العامة وتوعية السائقين الآخرين بوجودك.

12- تجنب المياه العميقة، قد يكون هناك تجمعات مياه عميقة على الطريق، حاول تجنب مرور السيارة عبر هذه التجمعات لتجنب التعطل أو فقدان التحكم.

13- تحكم في الانزلاق، إذا حدث انزلاق للسيارة عند القيادة على الطرق المبتلة، قم بتوجيه عجلة القيادة في اتجاه الانزلاق واحتفظ بروية العقل، تجنب الفرملة بشكل مفاجئ وحاول التحكم في الانزلاق بلطف.