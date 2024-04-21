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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

كيا إكسيد "توب لاين" 2024 للبيع بأقل سعر.. وفر 410 آلاف جنيه

كيا اكسيد موديل 2024
كيا اكسيد موديل 2024

ظهرت السيارة كيا اكسيد موديل 2024 للبيع على الإنترنت، بحالة "كسر الزيرو"، عبر إحدى الصفحات الإلكترونية المتخصصة في مجال السيارات، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 5000 كيلومتر فقط، وبمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج.

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وتأتي السيارة كيا اكسيد موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع تحت إصدارات فئة TOP LINE "كاملة التجهيزات"، حيث تضم من الداخل مثبت سرعة، زر تشغيل وايقاف المحرك، جنوط رياضية، سبويلر خلفي، قفل مركزي، ريموت تحكم، كاميرا للمتابعة وحساسات ركن.

كيا اكسيد موديل 2024 

بصمة داخلية وخارجية، مرايات جانبية كهربائية "ضم"،نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن، فتحة سقف بانوراما، وسائد هوائية للحماية، فرامل بنظام التوزيع الالكتروني EBD، ومانع الانغلاق ABS.

كيا اكسيد موديل 2024 

دعمت السيارة كيا اكسيد موديل 2024 بمحرك تيربو 1500 سي سي، بقوة إجمالية 160 حصان و253 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، إضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار طراز DSG، مع زمن تسارع يقدر بـ 9.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة.

كيا اكسيد موديل 2024 

سعر السيارة كيا اكسيد موديل 2024 

 

تباع السيارة كيا اكسيد موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بعد أن ظهرت على الانترنت بسعر 1,540,000 جنيه، بينما يبلغ سعر السيارة الرسمي نحو 1,949,900 جنيه لنفس الفئة، أي بفارق يصل إلى  410 ألف جنيه.

كيا اكسيد موديل 2024 
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