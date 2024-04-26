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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة تقدمها جيتور في مصر .. سعرها بعد التخفيضات

جيتور X70 موديل 2024
جيتور X70 موديل 2024

تقدم علامة جيتور الصينية، مجموعة من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، وعلى رأسها النسخة X70 الشهيرة، والتي تعد أرخص سيارة تقدمها جيتور في مصر، وذلك بين موديلات 2024، عن فئة السيارات الرياضية.

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وطرحت السيارة جيتور X70 موديل 2024 محليًا عبر فئتين من التجهيزات COMFORT وLUXURY، مع قدرات فنية تتضمن محركا سعة 1500 CC "تيربو"، بقوة 147 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، 4 سلندر.

جيتور X70 موديل 2024 

تعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء 8 غيارات، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 10 ثوان، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترا في الساعة، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

جيتور X70 موديل 2024 

زودت السيارة جيتور X70 موديل 2024 بتجهيزات تتضمن، جنوط، مصابيح ضباب، انذار مانع للسرقة، قفل مركزي للابواب، ريموت تحكم، مكيف هواء، وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع والتوازن الالكتروني.

جيتور X70 موديل 2024 

كما دعمت جيتور X70 موديل 2024 بنظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن، مقاعد كهربائية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مثبت سرعة، بصمة، حساسات ركن خلفية وأمامية، زجاج ومرايا كهربائية.

 

أسعار أرخص سيارة تقدمها جيتور بالسوق المصري X70 موديل 2024 

 

الفئة الأولى  COMFORTموديل 2024 بسعر 1,184,000 جنيه.

الفئة الثانية LUXURY موديل 2024 بسعر 1,254,000 جنيه.

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