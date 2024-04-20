عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة رياضية تقدمها MG في مصر وهذا سعرها الرسمي

MG ZS
MG ZS

تقدم شركة MG الصينية مجموعة من السيارات الرياضية في السوق المصري، مثل النسخة RX5 PLUS، والنسخة HS، بالاضافة إلى السيارة ZS التي تعد هي ارخص سيارة رياضية عن فئة الـ"كروس اوفر" بين موديلات إم جي المطروحة في مصر.

تخفيض يصل لـ171 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها هيونداي

سعر أرخص سيارة تقدمها شيري في مصر.. 110 آلاف جنيه تخفيضًا

أرخص سيارة عائلية تقدمها شيفروليه وهذا سعرها الرسمي

أرخص بـ 300 ألف.. سعر كيا سبورتاج 2023 "كسر زيرو"

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية للسيارة إم جي ZS موديل 2024 في السوق المصري بعد أخر تخفيضات، بالاضافة إلى ابرز مواصفاتها الفنية

MG ZS

تجهيزات ومواصفات السيارة إم جي ZS موديل 2024

 

  • محرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي.
  • قوة إجمالية قدرها 119 حصان.
  • عزم الدوران 150 نيوتن متر.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار.
  • تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية.
  • استهلاك السيارة من الوقود 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.
MG ZS
  • جنوط، اضاءة LED، اقطاب ثنائية على جانبي السقف.
  • مرايات كهربائية، نظام صوتي ترفيهي.
  • حساسات ركن خلفية، كاميرا.
  • شاشة تعمل باللمس.
  • عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم.
  • مثبت سرعة، وسائد هوائية، فرامل ABS وEBD.
MG ZS

أحدث الأسعار الرسمية للسيارة إم جي ZS موديل 2024 في مصر 

 

الفئة الأولى إم جي ZS موديل 2024 بسعر 975,000 جنيه.

الفئة الثانية إم جي ZS موديل 2024 بسعر 1,000,000 جنيه.

الفئة الثالثة إم جي ZS موديل 2024 بسعر 1,020,000 جنيه.

MG ZS
ام جي ZS موديل 2024 ام جي ZS موديل 2024 احدث الاسعار الرسمية أسعار ام جى ZS اسعار ام جي ZS موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أطول إجازة رسمية في 2024.. عدد أيام عطلة شم النسيم وعيد العمال

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأرز بالأسوق| اعرف الكيلو وصل كام؟

أشقاء الوطن.. قرار عاجل من الحكومة حول تخفيف أحمال الكهرباء خلال أعياد الأقباط

إصابة خطيرة في الرأس لـ أكرم توفيق خلال مواجهة مازيمبي

بـ فستان جريء للعروسة .. غادة عبد الرازق تحتفل بزفاف نجل شقيقتها

تعليق صادم من خالد بيبو بعد تعادل الأهلي مع مازيمبي

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

300 ألف شقة جديدة| مفاجأة من الإسكان لمحدودي الدخل.. و9 مليارات جنيه دعم للمستفيدين

موضوعات متعلقة

وفر 180 ألف جنيه.. اركب كيا جراند سيراتو «أعلى فئة» بأقل سعر

الأسعار الجديدة لسيارات شانجان في مصر.. اعرف بكام

بعد طرح موديلات 2024.. الأسعار الرسمية لسيارات هافال في مصر

تخفيض يصل لـ171 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها هيونداي

رخصت 100 ألف جنيه رسميا.. أسعار شيري تيجو 3 موديل 2024

سعر أرخص سيارة تقدمها شيري في مصر.. 110 آلاف جنيه تخفيضًا

هيونداي توسان تعود للسوق المصري وهذه أسعارها الجديدة.. وصلت كام

175 ألف جنيه .. انخفاض غير مسبوق لأسعار هذه السيارة

ترشيحاتنا

العربية اتفرمت بيها .. وفاة تيك توكر شهيرة وتصرف مفاجئ على حساباتها

تنبيه من الأرصاد.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مع نشاط للرياح

قرار صادم ضد الفرعون|كيف حرم فريق إيطالي محمد صلاح من الانتقال لاتحاد جدة؟

الصحة الفلسطينية تدين مصرع واعتقال عمال الإسعاف في الضفة الغربية

الترجي يضرب صن داونز بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي أبطال إفريقيا

هذا اعتداء ضد الشعب .. الرئاسة الفلسطينية تعلق على مساعدات أمريكا لإسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملعقة من زبدة الفول السوداني.. ماذا تفعل لجسمك؟| خبير تغذية يجيب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟.. خبيرة تغذية تجيب

لهذا السبب خرج أكرم توفيق من الملعب.. مضاعفات منعته من الاستمرار

إصابة خطيرة لثنائي الفريق أمام مازيمبي .. الأهلي يضع قدما في النهائي ويؤجل الحسم للقاهرة

فيديو

دنيا سامي تروي كواليس أول لقاء مع الزعيم عادل إمام

مكنش مجرد تمثيل.. حسن الرداد يكشف كواليس مشهد موت والدته بمسلسل «محارب»

غناء ورسائل حب.. نجوم الفن يردون الجميل في حفل زفاف نجل محمد فؤاد

كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين.. ماذا يحدث الأحد المقبل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ