أرخص سيارة رياضية تقدمها MG في مصر وهذا سعرها الرسمي

تقدم شركة MG الصينية مجموعة من السيارات الرياضية في السوق المصري، مثل النسخة RX5 PLUS، والنسخة HS، بالاضافة إلى السيارة ZS التي تعد هي ارخص سيارة رياضية عن فئة الـ"كروس اوفر" بين موديلات إم جي المطروحة في مصر.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية للسيارة إم جي ZS موديل 2024 في السوق المصري بعد أخر تخفيضات، بالاضافة إلى ابرز مواصفاتها الفنية

MG ZS

تجهيزات ومواصفات السيارة إم جي ZS موديل 2024

محرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي.

قوة إجمالية قدرها 119 حصان.

عزم الدوران 150 نيوتن متر.

ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار.

تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية.

استهلاك السيارة من الوقود 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

MG ZS

جنوط، اضاءة LED، اقطاب ثنائية على جانبي السقف.

مرايات كهربائية، نظام صوتي ترفيهي.

حساسات ركن خلفية، كاميرا.

شاشة تعمل باللمس.

عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم.

مثبت سرعة، وسائد هوائية، فرامل ABS وEBD.

MG ZS

أحدث الأسعار الرسمية للسيارة إم جي ZS موديل 2024 في مصر

الفئة الأولى إم جي ZS موديل 2024 بسعر 975,000 جنيه.

الفئة الثانية إم جي ZS موديل 2024 بسعر 1,000,000 جنيه.

الفئة الثالثة إم جي ZS موديل 2024 بسعر 1,020,000 جنيه.