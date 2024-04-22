عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص عربية أوتوماتيك "زيرو" في مصر .. اعرف سعرها

السيارة سوزوكي اسبريسو
السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024

مازالت سيارة سوزوكي اسبريسو تكتسب لقب "أرخص عربية أوتوماتيك في مصر"، وتنتمي هذه النسخة إلى فئة السيارات الاقتصادية، مع تصميم خارجي بإطلالة الهاتشباك والتي تتمتع بلمسات رياضية، إلى جانب طرحها بعدد من التجهيزات.

ثبات أسعار أرخص سيارة رياضية 2024 تقدمها BMW .. اعرف بكام

أرخص سيارة رياضية تقدمها MG في مصر وهذا سعرها الرسمي

تخفيض يصل لـ171 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها هيونداي

سعر أرخص سيارة تقدمها شيري في مصر.. 110 آلاف جنيه تخفيضًا

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق سعر ومواصفات سوزوكي اسبريسو في مصر

تحتوي السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيكي على الرغم من طرحها بناقل سرعات يدوي "مانيوال" ايضا، بينما تستمد قوتها من محرك 1000 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 67 حصان و90 نيوتن متر من عزم الدوران.

السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024 

ويمكن للسيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024 الوصول من نقطة الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 14.3 ثانية، بينما يصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024 

ودعمت السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024 بتجهيزات تتضمن، زجاج كهربائي أمامي، ريموت تحكم وقفل مركزي للأبواب، انذار مانع للسرقة و نظام إيموبليزر، وسائد هوائية، مكيف هواء يدوي، نظام فرامل ABS مانع للانغلاق.

السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024 

وتأتي السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024 بنظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة باور ستيرنج، وابعاد خارجية تتضمن 3565 مم للطول الكلي، و1520 مم للعرض، بالاضافة إلى ارتفاع يقدر بـ 1549 مم، وقاعدة عجلات بطول 2380 مم، مع مساحة تخزين خلفية 239 لتر.

السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024 

السعر الرسمي للسيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024 

تقدم السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024 النسخة الاوتوماتيك بسعر رسمي يبلغ 549.900 جنيه.

السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024 
ارخص أرخص عربية أوتوماتيك سوزوكي اسبريسو سعر سوزوكي اسبريسو سعر سوزوكي اسبريسو موديل 2024 سيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

عرس جماعي.. رئيس الإمارات يحتفل بزفاف ابنته ضمن أفراح آل نهيان

احتراق 7 سيارات و6 تكييفات إثر حريق في جراج عقار بالجمالية

تحذير من الأرصاد بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

موضوعات متعلقة

بالأسعار.. أكثر 5 سيارات سيدان مبيعًا بالسوق المصري

سيارة BMW X2 تعود للسوق المصري من جديد بهذه الأسعار

ميتسوبيشي إكسابندر "كسر زيرو" .. سيارة عائلية بأرخص سعر

أقل سعر .. اركب تويوتا كورولا 2024 "الفئة الثانية" كسر زيرو

ثبات أسعار أرخص سيارة رياضية 2024 تقدمها BMW .. اعرف بكام

تخفيض يصل لـ 250 ألف جنيه على أسعار هذه السيارة .. تفاصيل

أسعار هيونداي النترا CN7 موديل 2024 الرسمية في مصر ..صور

أسعار شيري تيجو 7 "برو" 2024 في مصر .. وصلت كام؟

ترشيحاتنا

ديربي الغضب| إنتر يتوج بلقب الدوري الإيطالي بعد الفوز على ميلان

بقذائف الهاون.. كتائب القسام تقصف تجمعات لجنود الاحتلال شمال وغرب غزة

تموين القاهرة: رقابة مكثفة على المخابز للتأكد من الالتزام بأوزان أرغفة الخبز

إصابة وكيل وزارة الزراعة واثنين آخرين في حادث مروري بالمنيا

مسئولون أمريكيون: إسرائيل لم تضع خطة لإجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية

لميس الحديدي لأصحاب المخابز: مش عاوزين بعد شوية نلاقي الأوزان خفت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجعات الريدز في حب صلاح.. مسيرة بقميص ولوك الملك المصري بشوارع ليفربول

الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في أحدث ظهور | شاهد

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل فطائر الجبنة والزعتر

مي كساب تثير الجدل بعد ظهورها بالمايوه.. سعره صادم

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ