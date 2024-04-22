أرخص عربية أوتوماتيك "زيرو" في مصر .. اعرف سعرها

مازالت سيارة سوزوكي اسبريسو تكتسب لقب "أرخص عربية أوتوماتيك في مصر"، وتنتمي هذه النسخة إلى فئة السيارات الاقتصادية، مع تصميم خارجي بإطلالة الهاتشباك والتي تتمتع بلمسات رياضية، إلى جانب طرحها بعدد من التجهيزات.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق سعر ومواصفات سوزوكي اسبريسو في مصر

تحتوي السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيكي على الرغم من طرحها بناقل سرعات يدوي "مانيوال" ايضا، بينما تستمد قوتها من محرك 1000 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 67 حصان و90 نيوتن متر من عزم الدوران.

السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024

ويمكن للسيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024 الوصول من نقطة الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 14.3 ثانية، بينما يصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024

ودعمت السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024 بتجهيزات تتضمن، زجاج كهربائي أمامي، ريموت تحكم وقفل مركزي للأبواب، انذار مانع للسرقة و نظام إيموبليزر، وسائد هوائية، مكيف هواء يدوي، نظام فرامل ABS مانع للانغلاق.

السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024

وتأتي السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024 بنظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة باور ستيرنج، وابعاد خارجية تتضمن 3565 مم للطول الكلي، و1520 مم للعرض، بالاضافة إلى ارتفاع يقدر بـ 1549 مم، وقاعدة عجلات بطول 2380 مم، مع مساحة تخزين خلفية 239 لتر.

السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024

السعر الرسمي للسيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024

تقدم السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024 النسخة الاوتوماتيك بسعر رسمي يبلغ 549.900 جنيه.