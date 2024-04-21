ثبات أسعار أرخص سيارة رياضية 2024 تقدمها BMW .. اعرف بكام

ثبتت الأسعار الرسمية للسيارة BMW X1 والتي تعد ارخص نسخة رياضية مقدمة في السوق المصري، وذلك ضمن اصدارات عائلة X الشهيرة لموديلات 2024، حيث يتم طرحها محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، وبأسعار رسمية تبدأ من 2 مليون و750 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق، الأسعار الرسمية للسيارة "بي ام دابليو X1" موديل 2024 بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات

BMW X1 موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة BMW X1 موديل 2024

يمكن للسيارة BMW X1 موديل 2024 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 208 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها الوصول من نقطة الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 9.2 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك "تيربو" سعة 1500 CC.

BMW X1 موديل 2024

ويستطيع محرك السيارة ضخ قوة إجمالية قدرها 140 حصانا بالاضافة إلى عزم أقصى للدوران يقدر بـ 230 نيوتن متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر عبلة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 نقلات، مع استهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

BMW X1 موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة BMW X1 موديل 2024 بالسوق المصري

الفئة sDrive18i-xLine موديل 2024 بسعر 2 مليون و750 ألف جنيه.

الفئة sDrive18i M Sport موديل 2024 بسعر 3 مليون و100 ألف جنيه.

الفئة IX xDrive5D موديل 2024 بسعر 7 مليون و280 ألف جنيه.