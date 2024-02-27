اركب BMW X6 موديل 2024 بالسعر الرسمي .. وصلت كام ؟

تقدم العلامة الألمانية BMW عدد متنوع من السيارات داخل السوق المصري، ومنها النسخة الرياضية صاحبة الشعبية الكبيرة X6، والتي تنطلق محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع تصميم رياضي انيق وحزمة من التقنيات.

يقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، الاسعار الرسمية للسيارة BMW X6 موديل 2024 في السوق المصري، مع عرض ابرز المواصفات.

BMW X6 موديل 2024

الابعاد الخارجية للسيارة BMW X6 موديل 2024

- طول قاعدة العجلات 3105 مم.

- طول السيارة الكلي 5162 مم.

- العرض الكلي للسيارة 2000 مم.

- ارتفاع السيارة 1819 مم.

- الارتفاع عن الارض "الخلوص" 221 مم.

- مساحة التخزين الخلفية 360 لتر.

- سعة خزان الوقود 83 لتر.

BMW X6 موديل 2024



المواصفات الفنية للسيارة BMW X6 موديل 2024

تستخدم السيارة BMW X6 موديل 2024 ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار، يعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات، مع محرك ثماني الاسطوانات، سعة 4400 سي سي "تيربو"، يمكنه انتاج 530 من قوة الاحصنة، و750 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

BMW X6 موديل 2024

وبفضل تلك القدرات الفنية يمكن للسيارة BMW X6 موديل 2024 التسارع من النقطة 0 التي تعني الثبات، وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 4.7 ثانية فقط، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود يبلغ 12.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

سعر السيارة BMW X6 موديل 2024 الرسمي في مصر

تقدم السيارة BMW X6 موديل 2024 في السوق المصري بقيمة إجمالية قدرها 9 مليون جنيه.