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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

انخفضت 126 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها رينو في مصر

رينو تاليانت موديل
رينو تاليانت موديل 2024

انخفضت أسعار السيارة رينو تاليانت موديل 2024 بقيمة قدرها 126 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا، وتعد تلك النسخة هي ارخص سيارة تقدمها العلامة الفرنسية في السوق المصري، وذلك عن فئة السيدان، حيث تقدم بأسعار رسمية تبدأ من 799 ألف جنيه بدلاً من 925 ألف جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع السعر الرسمي للسيارة رينو تاليانت موديل 2024 في السوق المصري بعد تخفيضات ابريل، بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات والتجهيزات

رينو تاليانت موديل 2024

دعمت السيارة رينو تاليانت موديل 2024 بمحرك 1000 سي سي، بقوة 100 حصانا و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع باقة من التجهيزات منها، فرامل abs مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل ebd.

رينو تاليانت موديل 2024

وتحتوي السيارة رينو تاليانت موديل 2024 على وسائد هوائية للحماية، كاميرا خلفية، حساسات ركن، نظام الثبات الالكتروني، مرايات جانبية كهربائية، نظام ترفيهي صوتي، مرايات جانبية كهربائية، حساسات ركن، شاشة تعمل باللمس 8 بوصة، عجلة قيادة مالتي فانكشن، لوحة عدادات 4.2 بوصة، مكيف هواء، زجاج كهربائي، قفل مركزي.

رينو تاليانت موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة رينو تاليانت موديل 2024 بعد تخفيضات أبريل الجديدة 

 

الفئة الأولى رينو تاليانت موديل 2024 بسعر 799 ألف جنيه بدلاً من 925 ألف جنيه.

الفئة الثانية رينو تاليانت موديل 2024 بسعر 899 ألف جنيه بدلاً من مليون و25 ألف جنيه.

رينو تاليانت موديل 2024
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