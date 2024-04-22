أخبار السيارات| اركب سيارة عائلية بأرخص سعر.. تخفيض يصل إلى 250 ألف جنيه لهذه السيارة.. تويوتا كورولا 2024 بأفضل سعر "كسر زيرو"

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعود السيارة هيونداي النترا CN7 للسوق المصري من جديد عبر موديلات 2024، حيث تقدم محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات، مع أسعار رسمية تتراوح بين مليون و350 ألف جنيه ومليون و880 ألف جنيه، وتعد هذه النسخة من أبرز اصدارات هيونداي عن فئة السيدان ذات المظهر الرياضي.

شهدت السيارة سيات تاراكو موديل 2024 والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية SUV، تخفيضات سعرية خلال الايام القليلة الماضية من شهر ابريل الجاري، حيث انخفضت أسعار الفئة الأولى بقيمة قدرها 200 ألف جنيه، بينما تراجعت أسعار الفئة الثانية كاملة التجهيزات بقيمة بلغت 250 ألف جنيه.

ثبتت الأسعار الرسمية للسيارة BMW X1 والتي تعد ارخص نسخة رياضية مقدمة في السوق المصري، وذلك ضمن اصدارات عائلة X الشهيرة لموديلات 2024، حيث يتم طرحها محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، وبأسعار رسمية تبدأ من 2 مليون و750 ألف جنيه.

تعتبر سيارة تويوتا كورولا واحدة من اشهر السيارات اليابانية المقدمة بالسوق المصري، حيث يتم طرحها رسميا عبر باقة من التجهيزات، وبأسعار رسمية تتراوح بين مليون 300 ألف جنيه للفئة الأولى ومليون 650 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات.

تعتبر سيارة ميتسوبيشي إكسابندر من أشهر السيارات العائلية المطروحة في السوق المصري، والتي تقدم محليًا عبر فئتين من التجهيزات الأولى بسعر رسمي يبلغ مليونا و440 ألف جنيه، والثانية كاملة التجهيزات بسعر مليون و500 ألف جنيه.