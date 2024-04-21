تخفيض يصل لـ 250 ألف جنيه على أسعار هذه السيارة .. تفاصيل

شهدت السيارة سيات تاراكو موديل 2024 والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية SUV، تخفيضات سعرية خلال الايام القليلة الماضية من شهر ابريل الجاري، حيث انخفضت أسعار الفئة الأولى بقيمة قدرها 200 ألف جنيه، بينما تراجعت أسعار الفئة الثانية كاملة التجهيزات بقيمة بلغت 250 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع السعر الرسمي للسيارة سيات تاراكو موديل 2024 في السوق المصري بعد تخفيضات ابريل، بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات.

سيات تاراكو موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة سيات تاراكو موديل 2024

زودت السيارة سيات تاراكو موديل 2024 بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر "تيربو" سعة 1400 CC، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 150 حصان و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

سيات تاراكو موديل 2024

ويمكن للسيارة سيات تاراكو موديل 2024 التسارع من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تسغرق 9.4 ثانية، مع سرعة قصوى تصل لـ 199 كيلومتر/ساعة، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود بنسبة 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

سيات تاراكو موديل 2024

الاسعار الرسمية للسيارة سيات تاراكو موديل 2024 في مصر

الفئة الأولى سيات تاراكو موديل 2024 بسعر 2 مليون و200 ألف جنيه بدلاًمن 2 مليون و400 ألف جنيه.

الفئة الثانية سيات تاراكو موديل 2024 بسعر 2 مليون و350 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و600 ألف جنيه.