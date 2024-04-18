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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تخفيض 350 ألف جنيه على هذه السيارة .. فما هي ؟

بيجو 2008 موديل 2024
بيجو 2008 موديل 2024

شهدت سيارة بيجو 2008 موديل 2024 "الشكل الجديد"، تخفيضات سعرية وفقًا لأخر قائمة بقيمة تصل إلى 350 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة محليًا من تلك النسخة الرياضية والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، وتعد سيارة بيجو 2008 من أحدث الإصدارات التي تقدم بإطلالة FACELIFT الجديدة.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أحدث أسعار سيارة بيجو 2008 موديل 2024 "الشكل الجديد" في السوق المصري، بالإضافة إلى عرض أبرز المواصفات.

بيجو 2008 موديل 2024

القدرات الفنية وتجهيزات بيجو 2008 موديل 2024

 

  • برنامج الثبات الإلكتروني ESP.
  • نظام مراقبة ضغط الإطارات.
  • وسائد هوائية أمامية وجانبية.
  • فرامل مانعة للانغلاق ABS.
  • دعم لأنظمة الفرمل EBA.
  • برنامج التوزيع الإلكتروني للفرمل EBD.
بيجو 2008 موديل 2024
  • محدد سرعة.
  • شاشة وسائط 7 بوصة.
  • شاشة عدادات ديجيتال 10 بوصة.
  • حساسات ركن خلفية وأمامية.
  • زر تشغيل وإيقاف المحرك.
  • كاميرا.
  • فتحة سقف بانوراما.
بيجو 2008 موديل 2024
  • فرامل يد كهربائية.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • محرك 3 سلندر "تيربو" سعة 1200 سي سي.
  • قوة 130 حصان.
  • عزم الدوران 230 نيوتن متر.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.
  • استهلاك وقود 5 لتر لكل 100 كيلومتر.
بيجو 2008 موديل 2024

السعر الرسمي للسيارة بيجو 2008 موديل 2024 "الشكل الجديد" بعد احدث تخفيضات

 

الفئة الأولى Allure موديل 2024 بسعر مليون و630 ألف جنيه بدلاً من مليون و980 ألف جنيه.

الفئة الثانية GT موديل 2024 بسعر مليون و750 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و100 ألف جنيه.

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