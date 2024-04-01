بعد تراجع أسعارها 450 ألف جنيه.. مواصفات بيجو 3008 موديل 2024 |صور

تراجعت قائمة أسعار سيارات شركة بيجو الفرنسية بالسوق المصري للمرة الأولى رسميًا، حيث شهدت انخفاض سعري وصل إلى 500 ألف جنيه لبعض الطرازات، بينما جاءت السيارة بيجو 3008 موديل 2024 بتخفيض سعري يصل إلى 450 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات الخاصة بتلك النسخة الرياضية.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري الاسعار الرسمية الجديد للسيارة بيجو 3008 موديل 2024 بعد التخفيضات الأخيرة.

بيجو 3008 موديل 2024

تجهيزات وقدارت السيارة بيجو 3008 موديل 2024

وسائد هوائية تصل لـ 6 AIRBAGS جانبية وأمامية.

محدد سرعة.

مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي "ضم".

نظام رصد ضغط الاطارات.

فرامل ABS وEBD وEBA.

نظام الثبات الالكتروني.

فرامل يد كهربائية.

شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة.

عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم.

بيجو 3008 موديل 2024

مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، زجاج كهربائي.

فتحة سقف زجاجية بانوراما.

مقاعد كهربائية التحكم.

محرك تيربو سعة 1600 سي سي.

قوة إجمالية 165 حصان و240 نيوتن متر.

ناقل حركة أوتوماتيك 6 غيار.

تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية.

بيجو 3008 موديل 2024

أسعار السيارة بيجو 3008 موديل 2024 بعد التخفيضات الرسمية بالسوق المصري

الفئة الأولى بيجو 3008 موديل 2024 بسعر مليون و 959 و990 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و409 و990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بيجو 3008 موديل 2024 بسعر 2 مليون و 99 ألف و990 جنيه بدلاً من 2 مليون و549 ألف و990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 3008 موديل 2024 بسعر 2 مليون و 269 ألف و990 جنيه بدلاً من 2 مليون و719 ألف و990 جنيه.

الفئة الرابعة بيجو 3008 موديل 2024 بسعر 2 مليون و 279 ألف و990 جنيه بدلاً من 2 مليون و729 ألف و990 جنيه.