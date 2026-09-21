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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اندلاع حريق داخل محل شهير ببنها وجهود للسيطرة عليه

الحريق
الحريق
إبراهيم الهواري

اندلع حريق كبير داخل أحد المحال بمنطقة الأهرام بمدينة بنها في محافظة القليوبية، اليوم الاثنين، قبل أن تمتد النيران إلى طابقين آخرين بالعقار، ما تسبب في تصاعد كثيف للدخان وألسنة اللهب، وسط حالة من الفزع بين الأهالي والمواطنين بالمنطقة.
وبدأت تفاصيل الواقعة عندما نشبت النيران داخل المحل، وسرعان ما تصاعدت ألسنة اللهب وامتدت إلى طابقين آخرين، الأمر الذي دفع الأهالي إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والسيطرة على الحريق.
وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء، حيث تعاملت القوات مع ألسنة اللهب وتمكنت من محاصرة النيران والسيطرة عليها، ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار والمنشآت والمحال المجاورة.
وعقب السيطرة على الحريق، أجرت القوات عمليات التبريد اللازمة للتأكد من عدم وجود أي بؤر نيران قد تؤدي إلى تجدد الاشتعال، فيما جرى تأمين موقع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتواصل الجهات المعنية أعمال الفحص بموقع الحريق للوقوف على أسبابه وملابساته، فضلًا عن حصر الخسائر والتلفيات الناتجة عن الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ولم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن وقوع إصابات جراء الحريق، فيما تتابع الأجهزة المختصة الموقف للتأكد من استقرار الأوضاع بموقع الحادث.

حريق الأهرام بنها القليوبية

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