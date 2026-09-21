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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد 50 عاما على رحيله.. عبد الحليم حافظ يعود إلى المسرح في حفل بالقاهرة

عبد الحليم حافظ
عبد الحليم حافظ
تقى الجيزاوي

بعد مرور 50 عامًا على رحيله، يعود إرث العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ إلى المسرح من جديد، من خلال حفل فني يُقام في القاهرة يوم 28 مايو 2027، احتفاءً بذكرى واحد من أبرز رموز الغناء المصري والعربي.

ويأتي الحفل بالتزامن مع مرور نصف قرن على رحيل عبد الحليم حافظ، الذي توفي في 30 مارس 1977، تاركًا وراءه رصيدًا غنائيًا لا يزال حاضرًا لدى أجيال متعاقبة.

ومن المقرر أن تتضمن الليلة مجموعة من أشهر أغنيات عبد الحليم حافظ، في احتفاء بمشواره الفني وإرثه الغنائي، مع تقديم أعماله برؤية فنية تتناسب مع طبيعة الحفل.

ومن المنتظر الإعلان خلال الفترة المقبلة عن أسماء الفنانين المشاركين في الحفل، إلى جانب تفاصيل البرنامج الغنائي والموسيقي، فيما لم يتم الكشف حتى الآن عن جميع مفاجآت الليلة.

كما يُتوقع طرح تذاكر الحفل خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الإعلان تباعًا عن باقي التفاصيل الخاصة بالموعد ومكان إقامة الحفل والمشاركين فيه.

نشأة عبد الحليم حافظ

ولد عبد الحليم علي شبانة 21 يونيو 1929، في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية.

وكان عبد الحليم هو الابن الأصغر بين أربعة إخوة هم إسماعيل ومحمد وعلية.

وتوفيت والدته بعد ولادته بأيام، وقبل أن يتم عبد الحليم عامه الأول توفي والده ليعيش يتيم الأب والأم حتى أخذه خاله الحاج متولي عماشة ليعيش معه، وهناك أصيب بالبلهارسيا في طفولته جراء لعبه مع الأطفال بترعة القرية.

إنقاذ عبد الحليم حافظ

قال الناقد والكاتب الصحفي محمود معروف: إن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ كاد أن يُقتل، بعد وفاة أمه «بهانة أحمد عماشة» إثر ولادته.

وأضاف "معروف"، في تصريحات سابقة لـ "صدى البلد"، أن عائلة العندليب تشاءمت منه، واقترحت إحدى السيدات أن ترضعه من أمه بعد أن توفيت، ليلحق بها عبد الحليم وهو طفل، ويموت معها، ولكن "علية" شقيقة عبد الحليم حافظ صرخت فيهم ومنعتهم من إرضاع أخيها من والدته وهي متوفاة.

وتابع قائلًا: "هناك سيدة تدعى «أمينة بنت الشيخ سيد» قامت بإرضاع العندليب عبد الحليم حافظ وهو طفل، من لبن ماعز لديها، لفترة طويلة".

العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ نشأة عبد الحليم حافظ وفاة عبد الحليم حافظ

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