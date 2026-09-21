الاتحاد الإسباني يمدد عقد دي لا فوينتي مدربا للمنتخب حتى 2032

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الإثنين عن تجديد التعاقد مع مدرب المنتخب الأول لويس دي لا فوينتي حتى عام 2032.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان: "وافق مجلس إدارة الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، برئاسة رافائيل لوزان، خلال اجتماع له، بالإجماع على تمديد عقد مدرب المنتخب الوطني، لويس دي لا فوينتي، الذي سيبقى حتى عام 2032، ويأتي هذا القرار عقب تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم "2026.

وفي كلمته أمام المجلس، قال رافائيل لوزان: "نسعى إلى مشروع قائم على الاستقرار والثقة. ويستند هذا المقترح إلى ثقتنا في لويس دي لا فوينتي والمشروع الرياضي الذي يقوده، وذلك لدورة طويلة من المنافسات الهامة. نحن نتحدث عن المدرب الأكثر تتويجاً في تاريخ المنتخب الوطني، وبعد أربعة عشر عاماً قضاها معنا، يستحق لويس دي لا فوينتي مستقبلاً مديداً مع الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم".

وأكد الاتحاد الإسباني أن دي لا وفينتي مدد التعاقد استعداداً لبطولتي أمم أوروبا القادمتين (2028 و2032) وكأس العالم 2030، التي ستستضيفها إسبانيا بالاشتراك مع البرتغال والمغرب وباراغواي وأوروغواي والأرجنتين.