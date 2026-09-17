تعرف على مواعيد نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2027

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني 2027، والتي تشهد مشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد.

وأسفرت القرعة عن مواجهة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، فيما يلتقي ريال مدريد مع ريال سوسيداد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وتُقام منافسات النسخة المقبلة من كأس السوبر الإسباني في العاصمة التركية إسطنبول، خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير 2027، بعدما استضافت المملكة العربية السعودية البطولة خلال السنوات الماضية.

وتُقام مباراتا نصف النهائي يومي 2 و3 فبراير، على أن تُلعب المباراة النهائية يوم 6 فبراير.

ويأتي برشلونة بوصفه حامل لقب النسختين الماضيتين، بعدما توج بالبطولة في موسمي 2024/2025 و2025/2026، عقب فوزه على ريال مدريد في النهائي بنتيجتي 5-2 و3-2 على الترتيب.

ومن المقرر أن تعود بطولة كأس السوبر الإسباني إلى المملكة العربية السعودية بداية من عام 2028.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

يواجه ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد يوم الأربعاء 3 فبراير 2027، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتُقام المباراة على ملعب «توبراش» في إسطنبول، معقل نادي بشكتاش، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وكان الاتحاد الإسباني قد أعلن رسميًا عبر حسابه أن جميع مباريات البطولة ستقام في إسطنبول خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير 2027.